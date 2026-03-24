Fiscalía allana residencia usada para reclutar y explotar sexualmente a jóvenes en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una residencia usada para reclutamiento y la explotación sexual de menores de edad y mujeres adultas fue desmantelada en San Isidro, en el distrito de San Miguelito durante una operación realizada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional en la que se logró la aprehensión de una persona.

La investigación reveló que el aprehendido, un hombre de 28 años de edad, reclutaba a adolescentes y mujeres adultas cuyas imágenes luego promocionaba a través de catálogos en las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp.

Las pesquisas revelaron que el investigado recibía dinero por la difusión de las imágenes de las jóvenes que aparecían en situaciones de carácter sexual.

Durante la diligencia de allanamiento realizada a la residencia del sospechoso las autoridades decomisaron evidencias, entre ellas equipo tecnológico presuntamente usado para la difusión de las imágenes con contenido sexual.

La fiscalía y la policía ubicaron evidencias durante el allanamiento.

Las autoridades se encuentran en la labor de ubicar a las víctimas de este delito para que presenten las denuncias respectivas y brindarles atención psicológica. También se analiza las evidencias para conocer la fecha en que se inició esta actividad delictiva y si existen otras personas implicadas.

El aprehendido será llevado ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

En el año 2025 en todo el país se registraron un total de 6,273 delitos sexuales de los cuales 315 se cometieron en el distrito de San Miguelito.