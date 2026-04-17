Fiscalía Anticorrupción efectúa inspección en el Ifarhu por auxilios económicos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía Anticorrupción practicó una diligencia de inspección ocular en la sede del Instituto para Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) en busca de documentación que pueda sustentar auxilios económicos a 4,000 estudiantes a nivel nacional.

La diligencia, que se inició a las 9:00 a.m. estuvo encabezada por la fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa, que investiga los auxilios económicos otorgados durante la administración del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses (2019-2023).

Los funcionarios de la fiscalía focalizaron la diligencia en la Oficina de Seguimiento de Auxilios Económicos, ya que ese despacho debe verificar la información aportada por los estudiantes para acceder a los beneficios del Ifarhu.

En la diligencia la fiscalía preguntó a los funcionarios del Ifarhu sobre la mecánica para el otorgamiento de los auxilios económicos y los requisitos para obtener estas facilidades para completar estudios.

Por este caso hasta la fiscalía ha imputado cargos por peculado a 22 personas, entre ellas el exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses.