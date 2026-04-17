Panamá, 17 de abril del 2026

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    Fiscalía Anticorrupción efectúa inspección en el Ifarhu por auxilios económicos

    Juan Manuel Díaz
    Fiscalía Anticorrupción efectúa inspección en el Ifarhu por auxilios económicos
    La Fiscalía Anticorrupción inspeccionó el Ifarhu por el caso de los auxilios económicos.

    La Fiscalía Anticorrupción practicó una diligencia de inspección ocular en la sede del Instituto para Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) en busca de documentación que pueda sustentar auxilios económicos a 4,000 estudiantes a nivel nacional.

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    Declaran causa compleja el caso Ifarhu; fiscalía tiene que revisar mil auxilios económicos Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del IfarhuIfarhu: fiscalía anticorrupción pide ampliar auditoría por auxilios económicos

    La diligencia, que se inició a las 9:00 a.m. estuvo encabezada por la fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa, que investiga los auxilios económicos otorgados durante la administración del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses (2019-2023).

    Los funcionarios de la fiscalía focalizaron la diligencia en la Oficina de Seguimiento de Auxilios Económicos, ya que ese despacho debe verificar la información aportada por los estudiantes para acceder a los beneficios del Ifarhu.

    En la diligencia la fiscalía preguntó a los funcionarios del Ifarhu sobre la mecánica para el otorgamiento de los auxilios económicos y los requisitos para obtener estas facilidades para completar estudios.

    Por este caso hasta la fiscalía ha imputado cargos por peculado a 22 personas, entre ellas el exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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