Panamá, 20 de septiembre del 2025

    Fiscalía Anticorrupción inicia investigación en la televisora estatal Sertv

    Juan Manuel Díaz
    Ficalía Anticorrupción inicia investigación en Sertv.

    La Fiscalía Superior Anticorrupción inició una investigación por la supuesta comisión del delito contra la administración en perjuicio del Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv).

    En un oficio remitido a la televisora estatal este jueves 18 de septiembre, la fiscalía solicita información sobre Noemí Gutiérrez, quien actualmente aparece en la planilla del canal como directora de producción y de programación, con un salario mensual de $3,800.

    La fiscal adjunta, Marielly Díaz, pidió a Sertv que certifique cuál es el cargo de Gutiérrez y remita copia autenticada del decreto de nombramiento, acta de toma de posesión y manual de funciones.

    También la fiscalía solicitó información sobre su horario laboral, a la vez que pide se le envíe copia de las constancias de la marcación digital o manual desde el mes de julio de 2025 a la fecha.

    En el oficio también se solicita informar si Gutiérrez mantiene chofer o vehículo de la institución. De ser así, se pide informar si el automóvil está equipado con sistema de posicionamiento global (GPS) y cuáles son las coordenadas registradas desde julio pasado.

    Se consultó al director de Sertv, Dustin Guerra, pero este manifestó que desconocía el oficio de la fiscal y que por el momento no haría comentarios.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

