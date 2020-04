Fiscalía Anticorrupción pide cotizaciones sobre compra de ventiladores

Investigación

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó al Ministerio de la Presidencia un informe y los documentos sobre el proceso de compra de 100 ventiladores AHP-300 a un costo por unidad de $48 mil 950 como parte de una investigación levantada a raíz publicaciones que detalla la existencia de estos equipos a un menor costo.

Los ventiladores serían comprados por el Ministerio de la Presidencia para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Panamá tenía hasta ayer reportados 5,538 casos con 159 fallecidos.

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que la fiscalía también solicitó copia del proceso a todas las entidades públicas que podrían tener documentación tanto en la cotización como el proceso de compra.

Los documentos fueron pedidos al viceministerio de la Presidencia, la Dirección de Contrataciones Pública y a la Contraloría General de la República.

La compra de los 100 ventiladores se haría a la empresa Muria Company Inc. Esa compra finalmente no se concretó, ya que, según el viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, la propia empresa reportó que no podría cumplir con la entrega de los ventiladores debido a la alta demanda mundial de insumos médicos.

Como reacción a lo ocurrido, el Ejecutivo pidió a cualquier ciudadano que pueda adquirir ventiladores a menos de 50 mil dólares cada uno para tenerlos en Panamá en menos de 10 días que lo haga. Ello luego de una serie de críticas sobre esta compra.