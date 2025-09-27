Panamá, 27 de septiembre del 2025

    PESQUISAS

    Fiscalía Anticorrupción realiza diligencia en Natá por presunto desvío de fondos del programa Sanidad Básica

    José González Pinilla
    Diligencias en Natá por el caso Sanidad Básica. Cortesía/Ministerio Público

    La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público practicó el viernes una diligencia de investigación en el distrito de Natá, provincia de Coclé, como parte de un proceso por presunto manejo irregular de fondos públicos en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

    Investigan presunto desvío de fondos en proyectos de sanidad básica de Conades en Colón

    La acción fue confirmada por la Procuraduría General de la Nación a través de un mensaje publicado en la red social X.

    El caso está relacionado con el programa 100/0 “Sanidad Básica”, un proyecto que busca dotar de letrinas a comunidades sin acceso a servicios de agua potable y alcantarillado.

    La actual administración de Conades ha presentado 22 denuncias y cuatro querellas por supuestas irregularidades en la ejecución de este plan, con posibles perjuicios que superan los 8 millones 239 mil dólares.

    Los contratos bajo investigación corresponden al período 2014-2019, que abarca las administraciones de los expresidentes Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo.

    El programa de Sanidad Básica fue una de las principales promesas de campaña de Varela y continuó durante el gobierno de Cortizo.

    Desde su inicio en 2014, el proyecto ha estado bajo cuestionamiento por la falta de planos que garanticen la conexión de las letrinas a redes de acueductos y alcantarillado, así como por el costo promedio de 3 mil dólares por cada unidad sanitaria.

    Una auditoría de la Contraloría General reveló que, en varios casos, las instalaciones se realizaron sin acceso al sistema de agua potable.

    Además de la investigación penal en curso, la Fiscalía de Cuentas adelanta pesquisas por una posible lesión patrimonial al Estado derivada de la ejecución del programa.

    José González Pinilla

    Editor


