Fiscalía apela sustitución de pena a Katerine Carvalho, propietaria de los salones de belleza ‘Donde La Parce’

Katerine Carvalho Hidalgo, dueña de la cadena de salones de belleza ‘Donde La Parce’, permanece detenida luego de que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada apeló la decisión de la juez Tulia Morelos de reemplazarle la pena de 60 meses de prisión por trabajo comunitario.

El fiscal Eduardo Enrique Rodríguez apeló la decisión de conmutar la condena impuesta a Carvalho Hidalgo por el trabajo comunitario, al considerar que la sancionada debe cumplir la pena de prisión como parte del acuerdo alcanzado con la fiscalía.

Hay que recordar que esta semana la fiscalía alcanzó un acuerdo con Carvalho Hidalgo luego de que esta se comprometió a devolver cuentas bancarias, bienes inmuebles y dinero por un monto de $3.3 millones.

Además de la devolución de los bienes y el dinero, Carvalho Hidalgo aceptó una pena de 60 meses de prisión. Luego, sus abogados solicitaron que dicha sanción se le conmutara por trabajo comunitario en una junta comunal, petición que fue aceptada por la juez de garantías.

Entre los bienes que le fueron incautados a Carvalho Hidalgo se encuentran varios apartamentos distribuidos en diferentes propiedades horizontales de la capital, cuyo valor individual oscila entre $105,000 y $343,000. Entre ellos destacan tres unidades en PH Central Park, un apartamento en el PH Toneles, otro en PH Torres Versalles, uno más en PH Torres de Castilla y los ubicados en PH Plaza Valencia, PH Brisas de San Fernando y PH Onix Tower.

A la mujer, conocida como “La Parce”, también se le decomisó una casa de playa en Chame (Panamá Oeste), valorada en $366 mil y otra residencia en Costa del Este con un valor de $1,100.000.

El acuerdo al que llegó con la fiscalía también incluyó el cierre de la fundación JMK Global Foundation, cuyo beneficiario era su hijo.

Carvalho Hidalgo fue aprehendida el viernes 29 de agosto pasado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando intentaba salir del país.

Por este caso, un juzgado de garantías imputó cargos y logró la detención provisional de la venezolana Keyutbet Aldana, la colombiana Narly Milena Parra y Donald Gutiérrez (pareja sentimental de Carvalho Hidalgo).

La investigación de la fiscalía tiene como precedente la presunta comisión del delito contra la propiedad industrial.