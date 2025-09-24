Panamá, 24 de septiembre del 2025

    OPERATIVO

    Fiscalía aprehende a funcionario del Municipio de Panamá por corrupción

    Juan Manuel Díaz
    Funcionarios de la DIJ y la Fiscalía Anticorrupción realizaron allanamientos en Arraiján en Panamá Oeste y en Don Bosco en el distrito de Panamá. Cortesía.

    La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a un funcionario del Municipio de Panamá y a un particular por presunta corrupción, tras supuestamente solicitar dinero a un establecimiento de diversión nocturna a cambio de no cerrar sus operaciones.

    Presentan denuncia penal por millonaria deuda en planillas del Municipio de Panamá

    En conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la fiscalía realizó allanamientos en residencias ubicadas en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, y en el corregimiento de Don Bosco, en la provincia de Panamá, donde se recolectaron indicios y se logró la aprehensión de los dos sospechosos.

    La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Municipio de Panamá sobre la posible participación de funcionarios en una red dedicada a cobrar dinero a propietarios de locales que venden licor y ofrecen actividades de entretenimiento nocturno.

    Los aprehendidos serán llevados ante un jues de garantías. Cortesía.

    Según las pesquisas, los involucrados exigían entre 300 y 400 dólares para no ordenar el cierre de los negocios y permitirles seguir operando.

    La denuncia fue presentada el 9 de mayo de 2024 y, desde entonces, la fiscalía practicó una serie de diligencias que revelaron la participación de particulares en el cobro de las presuntas coimas.

    Las autoridades no descartan nuevas aprehensiones de otros funcionarios que también podrían estar implicados en este esquema de cobros ilegales a cambio de no aplicar sanciones por incumplimientos a las normas municipales, especialmente en comercios de diversión nocturna y venta de bebidas alcohólicas.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


