Fiscalía aprehende a otras seis personas por el caso de las vigas del MOP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a otras seis personas por la presunta comisión del delito de peculado por la sustracción de vigas tipo H de un patio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ubicado en Farfán, Veracruz detectada en septiembre de 2024 y valoradas en $3 millones.

Entre los aprehendidos en diligencias realizadas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas figuran dos funcionarios y cuatro exfuncionarios del MOP.

Las diligencias para ubicar a los presuntos implicados en la sustracción de las vigas se iniciaron tras la recepción de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República que estableció una serie de irregularidades en la custodia y manejo de las vigas.

Las autoridades, incluyendo el MOP, la Policía Nacional y el Ministerio Público, han logrado recuperar 374 vigas de las 600 que fueron sustraídas de un patio del MOP, ubicado en Farfán.

Algunas de las vigas han sido ubicadas en áreas de difícil acceso; otras han sido cortadas en pedazos más pequeños al de su tamaño original para facilitar su transporte.

Por este caso, hasta ahora se han imputado cargos a nueve personas, de las cuales siete se encuentran detenidas y otras dos, con medidas cautelares de reporte periódico.

La fiscalía ubicó cuentas bancarias de varios de los imputados que actuaron como testaferros para desviar el dinero a terceras personas que fueron las que organizaron la sustracción y venta de las vigas.

Las pesquisas han revelado que para la movilización de las vigas —de 22 pies de largo— se requirió de equipo pesado y de camiones con capacidad para trasladarlas que debieron realizar varios viajes a diferentes puntos del país. Algunas de las vigas fueron vendidas a empresas recicladoras de metal, cuyos propietarios alegaron que desconocían su procedencia.

Entre los detenidos por este caso figuran el exrepresentante de Veracruz Ronald González, su hermana Brenda González, Alberto Ábrego, quien laboraba como seguridad en el MOP; Byron Pineda, también exfuncionario de la Junta Comunal de Veracruz. También están detenidos Gary Ismare, Víctor Pittí, Roy Obando y Víctor Moreno.