Fiscalía aprehende a representante y extesorero del corregimiento de Arosemena, en Panamá Oeste

Una operación realizada entre la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial logró la aprehensión del representante de corregimiento de Arosemena (La Chorrera, Panamá Oeste), Mario Jaén, y del extesorero Miguel Aramunda de esa junta comunal, por la presunta comisión del delito de peculado en el manejo irregular de $671,926 entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización.

Fuentes ligadas a las investigaciones revelaron que, en la provincia de Bocas del Toro, también se logró la aprehensión del extesorero de la junta comunal de Tolé, Manuel Abrego, quien era requerido por el supuesto manejo irregular de $880,000 correspondientes a fondos entregados por la descentralización en el Programa de Interés Social (PDIS), que estaban destinados a la realización de obras en áreas de pobreza extrema.

Estas investigaciones corresponden a denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización, tras detectar una serie de irregularidades en el manejo de fondos para la ejecución de proyectos sociales.

La Fiscalía Anticorrupción ha logrado la imputación de cargos contra 13 exrepresentantes de corregimiento y 11 extesoreros por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización del PDIS.

El pasado 20 de julio la Fiscalía Anticorrupción envió a la DIJ un listado de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser ubicados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República arrojó presuntas irregularidades en el manejo de los fondos del PDIS.

La fiscalía realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional de Panamá (BNP) enfocadas en la ubicación de información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024 y verificar los desembolsos realizados por la Autoridad Nacional de Descentralización a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS.

La Contraloría ha realizado varias auditorías a los programas desarrollados a través de la descentralización, que a la fecha han arrojado una lesión patrimonial por el orden de los $14 millones.

La Autoridad Nacional de Descentralización fue creada mediante la Ley 66 de 2015, que reformó la Ley 37 de 2009, la cual descentraliza la Administración Pública. Esta entidad se estableció para garantizar la transferencia de recursos a los gobiernos locales y la coordinación con el gobierno central.