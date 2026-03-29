Fiscalía de Drogas aprehende a 17 personas por microtráfico en Chepo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un total de 17 personas aprehendidas fue el resultado de un operativo realizado por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional en el área de Chepo y la comarca de Madugandí, en la que se desarticuló una red criminal dedicada al microtráfico.

Durante las diligencias, que se desarrollaron en las comunidades de Las Margaritas de Chepo, Cañita, Bayano, Tortí, Chepo, Ipetí y Piriatí, se logró ubicar a varias personas presuntamente implicadas en la venta y distribución de cocaína y marihuana.

En las diligencias de allanamiento y registro se dio con la ubicación de drogas, teléfonos celulares y dinero en efectivo supuestamente proveniente de la venta de los estupefacientes.

Las pesquisas lograron desarticular a un grupo de personas dedicadas a la comercialización de drogas en esa área que era objeto de seguimiento por parte de las autoridades desde hace varias semanas.

Evidencias recuperadas durante el operativo en Tortí, donde 17 personas fueron aprehendidas por presuntos delitos relacionados con droga. Cortesía.

Los aprehendidos serán llevados ante un juez de garantías en las próximas horas para la imputación de cargos por delitos relacionados con drogas y aplicación de medidas cautelares.

La semana pasada las autoridades también realizaron un operativo similar en el área de Calidonia, en donde se decomisaron drogas y se detuvo a varias personas relacionadas con el microtráfico.