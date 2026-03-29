Panamá, 29 de marzo del 2026

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    OPERATIVO

    Fiscalía de Drogas aprehende a 17 personas por microtráfico en Chepo

    Juan Manuel Díaz
    Fiscalía de Drogas aprehende a 17 personas por microtráfico en Chepo
    Los 17 aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Foto/Cortesía

    Un total de 17 personas aprehendidas fue el resultado de un operativo realizado por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional en el área de Chepo y la comarca de Madugandí, en la que se desarticuló una red criminal dedicada al microtráfico.

    Durante las diligencias, que se desarrollaron en las comunidades de Las Margaritas de Chepo, Cañita, Bayano, Tortí, Chepo, Ipetí y Piriatí, se logró ubicar a varias personas presuntamente implicadas en la venta y distribución de cocaína y marihuana.

    En las diligencias de allanamiento y registro se dio con la ubicación de drogas, teléfonos celulares y dinero en efectivo supuestamente proveniente de la venta de los estupefacientes.

    Las pesquisas lograron desarticular a un grupo de personas dedicadas a la comercialización de drogas en esa área que era objeto de seguimiento por parte de las autoridades desde hace varias semanas.

    Fiscalía de Drogas aprehende a 17 personas por microtráfico en Chepo
    Evidencias recuperadas durante el operativo en Tortí, donde 17 personas fueron aprehendidas por presuntos delitos relacionados con droga. Cortesía.

    Los aprehendidos serán llevados ante un juez de garantías en las próximas horas para la imputación de cargos por delitos relacionados con drogas y aplicación de medidas cautelares.

    La semana pasada las autoridades también realizaron un operativo similar en el área de Calidonia, en donde se decomisaron drogas y se detuvo a varias personas relacionadas con el microtráfico.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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