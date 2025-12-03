Panamá, 03 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operación Nodriza

    Fiscalía desarticula red de narcotráfico presuntamente ligada al padre de Dayra Caicedo

    Juan Manuel Díaz
    En las diligencias incautaron vehículos y armas. LP/Elysée Fernández

    El fiscal de Drogas, Julio Villarreal, explicó este miércoles 3 de diciembre que en la “Operación Nodriza”, en la que se detuvo a Carlos Caicedo, padre de Dayra Caicedo, secuestrada a principios de año, se logró desarticular una red dedicada al tráfico de drogas.

    Villarreal aseguró que en la investigación, iniciada en el año 2023, se registraron siete eventos en los que se logró el decomiso de 2 toneladas de drogas.

    El fiscal informó que el grupo usaba embarcaciones para la introducción de drogas, que eran ocultadas en residencias en el distrito de Arraiján y luego las introducían en vehículos modificados para posteriormente sacarlas del país.

    También en los allanamientos realizados, se logró la incautación de varias embarcaciones usadas para trasladar la droga desde Colombia a Panamá.

    Algunas de las embarcaciones llegaban hasta un club social ubicado en el sector de Diablo, corregimiento de Ancón.

    Las autoridades indicaron que en las diligencias decomisaron vehículos, armas de fuego y municiones.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


