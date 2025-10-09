Panamá, 09 de octubre del 2025

    Auxilios Económicos

    Fiscalía imputa cargos a cuatro estudiantes por no justificar el uso de fondos entregados como auxilios económicos del Ifarhu

    Juan Manuel Díaz
    Movimiento de personas en las oficinas del sistema penal acusatorio en Plaza Ágora. LP Alexander Arosemena

    La Fiscalía Anticorrupción logró la imputación de cargos para cuatro estudiantes de la provincia de Bocas del Toro y de la comarca Ngäbe Buglé, a quienes se le concedieron auxilios económicos entre los años 2019-2022 por montos de $25 mil para realizar estudios en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y quienes no lograron sustentar los gastos realizados.

    Durante una audiencia, efectuada este jueves en las oficinas judiciales de Plaza Ágora, el juez de garantías acogió la imputación presentada por el fiscal anticorrupción Argos Hyman e impuso la medida cautelar de notificación una vez al mes a los cuatro imputados.

    En la audiencia, el fiscal Hyman explicó que el Ifarhu entregó auxilios económicos por $25 mil a cada uno de los cuatro imputados para estudiar carreras en la UTP que no superan los $548.

    También relató que durante la investigación se logró establecer −a través de un informe de actuación financiera realizada por funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ)− que los imputados no justificaron el uso de los dineros entregados por el Ifarhu.

    El informe de la DIJ detalla que los imputados no pudieron justificar el uso de montos de $18,400, $17,532, $17,382 y $16,565 y que incluso presentaron facturas alteradas, ilegibles y duplicadas como sustento de los gastos realizados.

    Los cargos les fueron formulados a los estudiantes Yaribel Ábrego, Rosemary Jiménez, Elvis Morales y Norberto Palacios, quienes recibieron auxilios económicos en el año 2019. Los cuatro estudiantes estuvieron conectados de manera digital a la sala de audiencias.

    Por su parte, el juez Samuel Lezcano consideró que en este caso la fiscalía no presentó una imputación de cargos debidamente fortalecida y que se hace necesario analizar la participación exacta de los cuatro estudiantes imputados en la malversación de los fondos entregados por el Ifarhu.

    Las investigaciones en torno a este caso continúan.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


