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    Fiscalía indaga Emilio Garzola por la desaparición de Rita Wald

    Emilio Garzola fue deportado de Nicaragua el pasado 24 de julio por mantener un alerta roja de interpol relacionada con la desaparición de Rita Wald.

    Juan Manuel Díaz
    Fiscalía indaga Emilio Garzola por la desaparición de Rita Wald
    Aprehensión de Emilio Garzola Ruiz, luego de ser deportado desde Nicaragua. Captura de pantalla

    Emilio Garzola, uno de los presuntos implicados en la desaparición física de la estudiante Rita Wald en 1977 durante la dictadura militar, fue indagado este lunes 27 de julio por la Fiscalía Superior de Descarga.

    +info

    Fiscalía solicita reabrir el expediente por la desaparición de la dirigente estudiantil Rita WaldCaso de la desaparición de Rita Wald: Estado panameño incumple y CIDH presiona por justicia

    Garzola, quien fue deportado de Nicaragua el pasado 24 de julio, fue llevado a la fiscalía para ser interrogado sobre los hechos relacionados con la desaparición de Wald.

    Garzola era objeto de una notificación roja de Interpol, emitida el 7 de julio de 2025. Posteriormente, fue localizado en Managua, Nicaragua, el 30 de julio de ese mismo año, lo que permitió coordinar su deportación y posterior aprehensión.

    Rita Wald tenía 17 años cuando desapareció el 27 de marzo de 1977. Era estudiante del Colegio José Antonio Remón Cantera y dirigente del movimiento estudiantil opositor al régimen militar.

    De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su desaparición ocurrió en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

    Un informe elaborado por la Comisión de la Verdad, relata como el 2 de marzo de 1977 Rita Wald salió de su residencia con la intención de devolverle un auto a su amigo Emilio Garzola, en ese momento locutor de la desaparecida emisora Onda Popular.

    Según el informe, Wald entregó el vehículo a eso de las 6:00 p. m. en las inmediaciones de Galería Obarrio. Luego a eso llamó a una amiga y le dijo que se encontraba en la entonces zona del Canal con un amigo llamado “Jimmy” y que este les ofreció darles un paseo en un auto Corvette color nego y rojo.

    La amiga le contestó que la madre no le permitía aceptar dicha invitación. Sin embargo, luego de esa conversación no se tuvieron más noticias de Rita Wald.

    Tras estos hechos, la familia de Wald presentó la denuncia ante las autoridades, quienes iniciaron las labores de investigación para dar con su paradero, pero según reportes de la época no obtuvieron mayores indicios.

    El 23 de agosto de 1978 la Fiscalía Auxiliar dictó un sobreseimiento provisional de la causa por considerar que no existían elementos sobre la vinculación de alguna persona con la desaparición de la estudiante.

    El 17 de abril de 1990 se ordenó la reapertura del caso y se solicitó tomar declaración a Garzola, ya que esta diligencia se omitió en la investigación anterior, pero él había viajado a Nicaragua y luego a la entonces República de Checoslovaquia. En 1992 se abrió causa criminal contra Garzola.

    El caso fue nuevamente cerrado en el año 1994, allí se sobreseyó a Garzola y Luis Gómez, pero el 19 de diciembre de 2024 el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales decidió reabrir el caso tras una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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