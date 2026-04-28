Panamá, 28 de abril del 2026

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    INVESTIGACIÓN

    Fiscalía llega a Meduca para investigar caso de diplomas falsos

    Una inspección de la Fiscalía Anticorrupción en el Ministerio de Educación destapó la presunta presentación de diplomas falsos en concursos docentes de 2026, con al menos 50 casos detectados y posibles vínculos de funcionarios y particulares.

    Juan Manuel Díaz
    Fiscalía llega a Meduca para investigar caso de diplomas falsos
    La Fiscalía Anticorrupción practicó la diligencia en la sede del Meduca, ubicada en Cárdenas área revertida. Archivo

    Una diligencia de inspección ocular fue practicada por la Fiscalía Anticorrupción en la sede del Ministerio de Educación (Meduca), en Cárdenas, tras una denuncia sobre la supuesta presentación de diplomas falsos en el proceso de concursos de maestros y profesores para el año lectivo 2026.

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    Meduca detecta red de funcionarios implicados en falsificación de diplomas y presenta denuncia en el MP

    La diligencia estuvo encabezada por la fiscal Adela Cedeño, quien realizó una revisión de la documentación entregada al Meduca por parte de docentes que aspiraban a una vacante.

    Durante la diligencia se requirió documentación proveniente de las direcciones regionales de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Darién y Herrera, donde inicialmente se reportaron casos de diplomas presuntamente falsificados presentados en los concursos.

    La investigación reveló que algunos docentes entregaron diplomas de universidades en las que ni siquiera se matricularon, por lo que se sospecha que los documentos fueron suministrados por terceros con la intención de aumentar el puntaje de los aspirantes en el proceso de selección.

    Asimismo, la Fiscalía intenta determinar el lugar donde se elaboraron los documentos y si terceros obtuvieron algún beneficio económico mediante su falsificación.

    Fiscalía llega a Meduca para investigar caso de diplomas falsos
    Celia Rodríguez, directora nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, presentó la denuncia. LP/Juan Manuel Díaz

    El pasado miércoles 22 de abril, la directora nacional de Recursos Humanos del Meduca, Celia Rodríguez, compareció ante el Ministerio Público (MP) para denunciar que se identificaron 50 diplomas falsos introducidos en los concursos de vacantes para docentes.

    La investigación interna realizada por el Meduca arrojó que se trataría de una red de funcionarios que, en asocio con particulares, se dedicaba a la introducción de diplomas falsificados.

    La funcionaria detalló que la mayoría de estos documentos fueron detectados en las direcciones regionales del Meduca en las provincias de Chiriquí, Darién, Herrera y la comarca Ngäbe Buglé.

    En febrero pasado, el Meduca presentó ante el Ministerio Público 16 casos de diplomas falsificados correspondientes a docentes que participaban por primera vez en el proceso de selección para el año lectivo 2026.

    En este proceso participan unos 22 mil docentes que compiten por 3,234 vacantes publicadas al inicio del concurso.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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