Panamá, 22 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Investigación

    Fiscalía mantiene investigación pese a que necropsia descarta violencia en la muerte de Yamileth Santamaría

    Juan Manuel Díaz
    Fiscalía mantiene investigación pese a que necropsia descarta violencia en la muerte de Yamileth Santamaría
    El cuerpo de Yamileth Santamaría fue llevado al Hospital Luis Chicho Fábrega en Santiago de Veraguas. Cortesía

    El informe de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) reveló que la causa de muerte de la joven Yamileth Santamaría, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 11 de octubre en una calle de la ciudad de Santiago de Veraguas, fue neumonía y falla multiorgánica.

    +info

    Violencia contra las mujeres no cesa: 112 femicidios en los últimos cinco años

    Durante una conferencia de prensa, el fiscal Moisés Tuñón informó que la necropsia determinó que la joven no presentaba lesiones que indiquen que fue víctima de una acción violenta.

    Las investigaciones de la fiscalía se habían orientado hacia un posible femicidio, luego de que algunos testigos relataran que la víctima había pedido ayuda en varias ocasiones.

    El fiscal Tuñón explicó que la investigación por la muerte de la joven, de 25 años de edad, se mantiene abierta bajo el Protocolo Latinoamericano para la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.

    Las circunstancias poco claras que rodearon la muerte de Yamileth Santamaría provocaron una oleada de críticas por la presunta tardanza en la atención médica, ya que, según testigos, permaneció tendida en la calle por varios minutos antes de ser trasladada al Hospital Regional Dr. Luis Chicho Fábrega, de Santiago de Veraguas.

    La muerte de Yamileth Santamaría se produjo a pocos días del asesinato de la joven Selinda Córdoba Bartista, perpetrado en Pocrí de Aguadulce (Coclé) a manos de su expareja sentimental, hecho que encendió las alarmas entre organizaciones de la sociedad civil, que claman por mayor protección a las mujeres víctimas de violencia de género.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • La Asamblea aprueba reforma penal que amplía el alcance del perdón y permite eliminar condenas. Leer más
    • Fallece el empresario Juan Francisco Kiener. Leer más
    • Lo que el gobierno de Panamá le ofreció a Chiquita para reactivar las fincas bananeras en Bocas del Toro. Leer más
    • Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de octubre: conozca cómo participar. Leer más
    • Muere madre herida en explosión en El Bosque; su hijo sigue hospitalizado. Leer más