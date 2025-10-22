Fiscalía mantiene investigación pese a que necropsia descarta violencia en la muerte de Yamileth Santamaría

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El informe de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) reveló que la causa de muerte de la joven Yamileth Santamaría, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 11 de octubre en una calle de la ciudad de Santiago de Veraguas, fue neumonía y falla multiorgánica.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Moisés Tuñón informó que la necropsia determinó que la joven no presentaba lesiones que indiquen que fue víctima de una acción violenta.

Las investigaciones de la fiscalía se habían orientado hacia un posible femicidio, luego de que algunos testigos relataran que la víctima había pedido ayuda en varias ocasiones.

El fiscal Tuñón explicó que la investigación por la muerte de la joven, de 25 años de edad, se mantiene abierta bajo el Protocolo Latinoamericano para la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.

Las circunstancias poco claras que rodearon la muerte de Yamileth Santamaría provocaron una oleada de críticas por la presunta tardanza en la atención médica, ya que, según testigos, permaneció tendida en la calle por varios minutos antes de ser trasladada al Hospital Regional Dr. Luis Chicho Fábrega, de Santiago de Veraguas.

La muerte de Yamileth Santamaría se produjo a pocos días del asesinato de la joven Selinda Córdoba Bartista, perpetrado en Pocrí de Aguadulce (Coclé) a manos de su expareja sentimental, hecho que encendió las alarmas entre organizaciones de la sociedad civil, que claman por mayor protección a las mujeres víctimas de violencia de género.