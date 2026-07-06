Fiscalía presenta 30 pruebas y 42 testigos contra red que cambiaba ‘colillas’ de maletas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación probó que la red usaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen para enviar droga hacia Europa.

Una sentencia condenatoria fue la petición hecha por la Fiscalía de Drogas para los 24 imputados por los delitos de tráfico, blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas, por ser parte de una red criminal que operaba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y que enviaba droga hacia Europa dentro de maletas a las que cambiaban las “colillas” (guías) para enviar los estupefacientes.

Durante el juicio, que se inició el 1 de junio de 2025, la Fiscalía de Drogas presentó un total de 30 pruebas, consistentes en 175 de carácter documental, 42 testigos, 12 peritos y 79 evidencias materiales recogidas durante la investigación.

La fiscalía inició sus alegatos el pasado 29 de junio y, durante su desarrollo, sustentó que los 24 imputados tuvieron una participación activa y cumplieron diversas tareas en el traslado de drogas hasta el Aeropuerto de Tocumen, introducirla en los equipajes, cambiar las colillas y luego enviarla hacia terminales aéreas de Francia, España y otros países de Europa.

La fiscalía aportó evidencias de que la droga llegaba por mar a las costas de Coclé, luego era introducida en vehículos y llevada a empresas o depósitos cercanos a la terminal aérea; posteriormente, colaboradores que laboraban allí la llevaban hasta el área de carga.

Otro grupo de la organización se encargaba de ubicar maletas con destino a países europeos, a las que alteraban las “colillas”, que luego eran reclamadas por otro grupo en el sitio de destino.

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La red estaba compuesta por trabajadores de empresas que ofrecían desde servicios de jardinería, transporte de carga y mensajería, que lograban entrar con la droga.

Durante la investigación, que se inició en el año 2021, la fiscalía logró interceptar conversaciones telefónicas entre los miembros de la red criminal en las que se daban detalles sobre las operaciones.

Durante la investigación, la fiscalía logró alertar a autoridades de otros países, que también lograron la aprehensión de personas ligadas a la organización criminal que están siendo procesadas.

La red estaba encabezada por Fernando Sixto Mendoza, quien con anterioridad estuvo detenido en dos ocasiones por traficar drogas por el aeropuerto (en 2002 y 2009). En esas ocasiones, la Fiscalía de Drogas encontró que la red criminal ocultaba la mercancía en residencias ubicadas en el área de Juan Díaz y luego llevaba los estupefacientes en pequeñas maletas hasta el aeropuerto.

Los imputados pueden enfrentar penas de hasta 12 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales y de 8 a 12 años por el delito de conspiración para el tráfico de drogas.

En el primer semestre de 2026, los estamentos de seguridad han decomisado un total de 43 toneladas de drogas en operaciones realizadas en diversos puntos del país.

La mayor parte de la droga ha sido decomisada dentro de contenedores en puertos del Pacífico y el Atlántico panameño, y en lanchas rápidas procedentes de Colombia.