Tribunal de Apelaciones revoca trabajo comunitario otorgado a la dueña de los salones ‘La Parce’

Tribunal de Apelaciones acogió la solicitud del fiscal contra la Delincuencia Organizada, Eduardo Rodríguez, de revocar el trabajo comunitario concedido a Katherine Carvallo, condenada a 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, a través de las salas de belleza La Parce.

Durante una audiencia, que inició a las 11:30 a.m. de este jueves, el fiscal Rodríguez alegó que la jueza de garantías erró en su interpretación de la ley al otorgar de manera automática el reemplazo de la pena a la sancionada.

El fiscal explicó argumentó ante los magistrados que, en este caso, su despacho nunca negoció la concesión de un reemplazo de pena a cambio del acuerdo de pena.

Por su parte, Ivonne Peña, abogada de Carvallo, aseguró que la fiscalía ofreció el acuerdo de pena con pleno conocimiento de que se solicitaría un reemplazo. Además, recalcó que su cliente retornó al país para suscribir dicho acuerdo a cambio del trabajo comunitario.