Fiscalía realiza diligencia en la Alcaldía de Arraiján

La Fiscalía Anticorrupción practicó una diligencia de inspección ocular en el Municipio de Arraiján dentro de la investigación relacionada con la destrucción del monumento chino del Mirador del Puente de las Américas, el cual fue demolido la noche del sábado 27 de diciembre.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la diligencia busca establecer la legalidad del acto de la acción realizada por la Alcaldía de Arraiján, a cargo de Stefany Peñalba, y establecer con claridad las causas que llevaron a la demolición de la estructura.

También se explicó que se ha solicitado información a otras instituciones para determinar si existían informes sobre algún tipo de daño estructural o que representase un riesgo para los visitantes.

Más temprano, la fiscalía y funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) realizaron una inspección en el mirador del Puente de las Américas para recabar evidencias de la demolición de la estructura.

Personal de la DIJ en el sitio de los hechos. Alysée Fernández

La demolición del monumento se realizó en horas de la noche del sábado pasado por personal del Municipio de Arraiján, algunos de los cuales portaban capuchas.

Hasta el momento en el Ministerio Público se han interpuesto dos denuncias contra la alcaldesa de Arraiján por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. Una de ellas fue interpuesta por Edna Ramos y otra por Jorge Alberto Ceballos.

El presidente panameño José Raúl Mulino criticó duramente la destrucción del monumento, y solicitó la apertura de una investigación sobre estos hechos.