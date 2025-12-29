Panamá, 29 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Investigación

    Fiscalía realiza diligencia en la Alcaldía de Arraiján

    Juan Manuel Díaz
    Fiscalía realiza diligencia en la Alcaldía de Arraiján
    La noche del sábado 27 de diciembre, excavadoras ingresaron al área del mirador del Puente de las Américas y demolieron el monumento chino. LP Elysée Fernández

    La Fiscalía Anticorrupción practicó una diligencia de inspección ocular en el Municipio de Arraiján dentro de la investigación relacionada con la destrucción del monumento chino del Mirador del Puente de las Américas, el cual fue demolido la noche del sábado 27 de diciembre.

    +info

    DIJ y Ministerio Público realizan inspección ocular en el monumento chino demolido en el Mirador del Puente de las AméricasChina protesta ante Panamá por la demolición del monumento en el mirador del Puente de las Américas

    Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la diligencia busca establecer la legalidad del acto de la acción realizada por la Alcaldía de Arraiján, a cargo de Stefany Peñalba, y establecer con claridad las causas que llevaron a la demolición de la estructura.

    También se explicó que se ha solicitado información a otras instituciones para determinar si existían informes sobre algún tipo de daño estructural o que representase un riesgo para los visitantes.

    Más temprano, la fiscalía y funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) realizaron una inspección en el mirador del Puente de las Américas para recabar evidencias de la demolición de la estructura.

    Fiscalía realiza diligencia en la Alcaldía de Arraiján
    Personal de la DIJ en el sitio de los hechos. Alysée Fernández

    La demolición del monumento se realizó en horas de la noche del sábado pasado por personal del Municipio de Arraiján, algunos de los cuales portaban capuchas.

    Hasta el momento en el Ministerio Público se han interpuesto dos denuncias contra la alcaldesa de Arraiján por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. Una de ellas fue interpuesta por Edna Ramos y otra por Jorge Alberto Ceballos.

    El presidente panameño José Raúl Mulino criticó duramente la destrucción del monumento, y solicitó la apertura de una investigación sobre estos hechos.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más
    • Titular del MOP confirma cobro de peaje en carriles rápidos de la vía Centenario y autopista Panamá Oeste. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte: multa impuesta por el MOP al consorcio Cuarto Puente no es ilegal. Leer más
    • Ifarhu prevé pagar el tercer PASE-U 2025 a partir de enero de 2026. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Presidente Mulino califica de ‘imperdonable’ la demolición del monumento chino y anuncia que será reconstruido. Leer más