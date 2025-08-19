Panamá, 20 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Peculado

    Fiscalía realiza diligencias en Chiriquí por caso Conades

    Fiscalía realizó diligencias en la provincia de Chiriquí por irregularidades en el programa de Sanida Básica de Conades.

    La Fiscalía Anticorrupción realizó una serie de diligencias en la comunidades de Zapote, Chorcha, Sabana Bonita y San Carlos en la provincia de Chiriquí y tomó 37 entrevistas a supuestos beneficiarios del Programa de Sanidad Básica de la Consejo Nacional para el Desarrollo Social (Conades).

    La fiscalía investiga presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos que estaban a cargo de Conades, pero que nunca se realizaron. Las comunidades visitadas se encuentran en sitios de difícil acceso.

    Las diligencias se efectuaron entre ayer lunes y hoy martes en busca de evidencias sobre la realización de los proyectos, en los que se debían instalar infraestructuras para la dotación de baños higiénicos.

    En este caso, los fiscales buscan establecer la posible lesión patrimonial en perjuicio del Estado, ya que en algunas comunidades las obras no fueron concluidas.

    Ya en este caso las autoridades han formulado cargos a 11 personas, entre exfuncionarios y contratistas. También Conades ha presentado varias denuncias y querellas para que se investigue el uso de los fondos.

    El exdirector de Conades y alcalde de Pocrí de Los Santos, Manuel Soriano, se encuentra imputado por esta causa.

    La fiscalía ha practicado inspecciones oculares en proyectos de sanidad básica que debieron concluirse en la provincias de Coclé, Colón, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Veraguas y en la comarca Ngäbe Bugle.

    Según un informe de auditoría de Conades, se estima que la lesión patrimonial a través del Programa de Sanidad Básica de Conades puede superior los $8millones.

    La investigación de la Fiscalía Anticorrupción abarca los años 2014-2016, en los que Soriano fungió como secretario ejecutivo de Conades.

    El proyecto de sanidad básica fue una iniciativa del expresidente panameño Juan Carlos Varela para dotar de servicios sanitarios a poblados de difícil acceso y a personas de escasos recursos.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


