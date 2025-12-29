Fiscalía realiza diligencias en el MOP por la pérdida de vigas tipo H

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una inspección ocular en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue practicada por la Fiscalía Anticorrupción, en busca de correos electrónicos relacionados con la sustracción de 600 vigas tipo H valoradas en $3 millones desaparecidas en septiembre de 2024.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que en la diligencia participaron peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), abogados defensores y funcionarios de la fiscalía.

La diligencia −que se realizó a primeras horas de la mañana de este 29 de diciembre− tenía como objetivo ubicar información que pudiese establecer la participación de funcionarios administrativos del MOP en la trama para la sustracción de las vigas de un patio en Veracruz, distrito de Arraiján (Panamá Oeste).

La Fiscalía Anticorrupción ha imputado cargos a 17 personas por este caso.

Los funcionarios del Imelcf analizaron los correos electrónicos relacionados con las órdenes impartidas para depositar las vigas H en el patio ubicado en Veracruz y establecer el personal que mantenía acceso a esa información.

Por este caso la fiscalía ha imputado cargos a un total de 17 personas, 13 de ellas por la presunta comisión del delito de peculado doloso y otras cuatro por peculado culposo.

También alcanzaron tres acuerdos de pena de 60 meses de prisión y se han recuperado 378 vigas en diversos puntos del país.

La investigación de la fiscalía reveló que muchas de las vigas sustraídas fueron vendidas a empresas recicladoras y otras fueron llevadas al interior del país, en donde fueron abandonadas tras el inicio de las diligencias para su ubicación.