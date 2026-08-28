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    Audiencia

    Fiscalía revela la trama detrás de los concursos de nombramientos del Meduca

    Juan Manuel Díaz
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    Fiscalía revela la trama detrás de los concursos de nombramientos del Meduca
    Las aprehensiones de los investigados se realizó el miércoles 26 de agosto. Cortesía

    La investigación seguida a 23 docentes y funcionarios del Ministerio de Educación (Meduca) reveló que personal del Departamento de Informática introducía información falsa sobre la formación académica de maestros y profesores, para beneficiarios en los concursos de nombramientos.

    Estos hechos forman parte de los hallazgos realizados por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada tras una denuncia presentada por el Meduca en marzo pasado.

    En una audiencia, que se inició a las 2:00 pm de este jueves 27 de agosto, la fiscal Marina Rengifo, al solicitar la legalización de la aprehensión de los 23 procesados, aseguró que la funcionaria del Meduca, Antonia de La Rosa, cobraba la suma de $4 mil a docentes que querían obtener un mayor puntaje en su evaluación.

    Según la Fiscalía, para ello, se introducían registros de la Universidad de Cartago, cerrada el 6 de junio de 2014, como si hubiesen concluido carreras en dicho centro de estudios superiores.

    Según la Fiscalía, De La Rosa garantizaba la introducción de la información falsa a la base de datos del Meduca, gracias a la colaboración de los funcionarios de la Dirección de Informática.

    De acuerdo con la investigación, la información introducida permite a los docentes aumentar su puntuación en los registros del Meduca.

    La Fiscalía cuenta con los testimonios de dos docentes que decidieron colaborar con la investigación y certificaron el método usado para mejorar sus puntajes.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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