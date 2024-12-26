Fiscalía solicita reabrir el expediente por la desaparición de la dirigente estudiantil Rita Wald

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía de Metropolitana de Descarga solicitó la reapertura de las sumarias por la desaparición de la estudiante Rita Wald, quien fue vista por última vez el 27 de marzo de 1977 en el área de Obarrio.

A través del edicto No.310 del pasado 19 de diciembre, el Tribunal Superior de Liquidación Causas Penales corrió traslado a las partes de la solicitud presentada por la Fiscalía Metropolitana de Descarga.

En este caso se investigó la presunta vinculación de los ciudadanos Emilio Garzola y Luis Gómez con la desaparición de Wald, quien en esa época era dirigente estudiantil del movimiento Sociedad Estudiantil Democrática que se oponía a la firma de los Tratados Torrijos Carter.

Wald desapareció seis meses antes de que se firmaran los tratados, que eran adversados por varias organizaciones de estudiantes y de trabajadores.

El 14 de marzo de 2017, el entonces presidente Juan Carlos Varela, pidió perdón a nombre del Estado panameño por la desaparición de Wald. En el acto el gobierno se comprometió a hacer lo necesario para conocer lo acontecido a la estudiante.

En el año 2011, familiares de Wald presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición forzada de Rita Wald e instó al Estado panameño a buscar una solución amistosa entre las partes.

El pasado 3 de diciembre, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales accedió a la petición para la reapertura del expediente del sacerdote Héctor Gallego, también desaparecido durante la dictadura militar.

Gallego desapareció el 9 de junio de 1971, tras detenido por miembros de la Guardia Nacional cuando se encontraba en Santa Fe, provincia de Veraguas.