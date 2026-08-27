Fiscalía tendrá un año más para investigar desaparición forzada de Rita Wald

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La estudiante Rita Wald desapareció en el año 1977 sin que hasta la fecha sus familiares conozcan su paradero.

El Ministerio Público tendrá un año más para concluir la investigación por la desaparición forzada de la estudiante Rita Wald, cuyo paradero se desconoce desde el 2 de marzo de 1977 cuando fue vista por última vez por una amiga.

Esta decisión se dio a conocer a través del edicto No.109 colgado en la secretaría del Tribunal y que lleva la firma de los magistrados José Hoo Justiniani y Yorleni Rodríguez.

La fiscal superior de Descarga, Geomara Guerra, presentó un escrito para extender el tiempo de investigación tras la detención de Emilio Garzola el pasado 24 de julio, luego de ser deportado de Nicaragua en donde fue capturado por mantener un alerta roja de Interpol.

Garzola era objeto de una notificación roja de Interpol, emitida el 7 de julio de 2025. Posteriormente, fue ubicado en Managua, Nicaragua, el 30 de julio de ese mismo año, lo que permitió coordinar su deportación y seguida aprehensión.

El pasado 2 de julio Garzola fue indagado por la fiscal Guerra, pero se desconoce el contenido de esa declaración y si aportó indicios de su vínculo con la estudiante.

Rita Wald tenía 17 años cuando desapareció el 27 de marzo de 1977. Era estudiante del Colegio José Antonio Remón Cantera y dirigente del movimiento estudiantil opositor al régimen militar.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su desaparición ocurrió en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

Aprehensión de Emilio Garzola Ruiz, luego de ser deportado desde Nicaragua. Captura de pantalla.

Un informe elaborado por la Comisión de la Verdad, relata cómo el 2 de marzo de 1977 Rita Wald salió de su residencia con la intención de devolverle un auto a su amigo Emilio Garzola, en ese momento locutor de la desaparecida emisora Onda Popular.

Según el informe, Wald entregó el vehículo a eso de las 6:00 p. m. en las inmediaciones de Galería Obarrio. Luego llamó a una amiga y le dijo que se encontraba en la entonces zona del Canal con un amigo llamado “Jimmy” y que este les ofreció darles un paseo en un auto Corvette color negro y rojo.

Tras estos hechos la familia de Wald presentó la denuncia ante las autoridades, quienes iniciaron las labores de investigación para dar con su paradero, pero según reportes de la época no obtuvieron mayores indicios.

El 23 de agosto de 1978 la Fiscalía Auxiliar dictó un sobreseimiento provisional de la causa por considerar que no existían elementos sobre la vinculación de alguna persona con la desaparición de la estudiante.

El 17 de abril de 1990 se ordenó la reapertura del caso y se solicitó tomar declaración a Garzola, ya que esta diligencia se omitió en la investigación anterior, pero él había viajado a Nicaragua. En 1992 se abrió causa criminal contra Garzola.

En esta investigación también figura el exdirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Luis ‘Lucho’ Gómez, aunque se desconoce su posible participación en los hechos relacionados con la desaparición de la joven estudiante.