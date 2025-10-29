Fiscalía y policía desmantelan pandilla ‘Tropa BB’ que operaba en la provincia de Coclé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una operación realizada por la Fiscalía Superior de Asociación Ilícita, en conjunto con la Policía Nacional, permitió la detención de 11 presuntos integrantes de la pandilla ‘Tropa BB’, vinculada a robos y homicidios en la provincia de Coclé.

De acuerdo con informes policiales, se ejecutaron 28 allanamientos en las comunidades de Bique, La Frontera, La Loma, Canta Rana y Barrio Lindo, en el corregimiento de Río Hato, Coclé, donde fueron aprehendidos los supuestos cabecillas de esta estructura criminal.

Entre los detenidos se encuentra alias “Bebé”, señalado por las autoridades como el presunto líder de esta organización que operaba en diversas localidades de la provincia.

Ministerio Público y la Policía realizaron operativo antipandillas en Coclé.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/bch2XLki2S — La Prensa Panamá (@prensacom) October 29, 2025

Según las investigaciones, este grupo delictivo estaría vinculado con robos, homicidios, tráfico de drogas y posesión ilícita de armas de fuego de distintos calibres.

Ayer, en la provincia de Colón, las autoridades detuvieron a 17 personas —12 adultos y 5 menores de edad— señaladas como miembros de la pandilla Real Gangster For Life (RG4L), también vinculada a múltiples delitos en esa región del país.

Según datos de la Policía Nacional, en Panamá operan alrededor de 180 pandillas, la mayoría de ellas en las provincias de Panamá y Colón. Un informe policial advierte que estos grupos han extendido sus operaciones hacia ciudades del interior del país en busca de ampliar su territorio de influencia.

Las autoridades precisan que el 90% de los homicidios registrados a nivel nacional están relacionados con disputas entre pandillas por el control de la venta de drogas.