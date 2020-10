Flor Mizrachi introduce demanda en la Corte; Zulay Rodríguez reacciona

Por ataques en el pleno legislativo

La periodista Flor Mizrachi presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de una intervención de la diputada Zulay Rodríguez, en el período de incidencias del pleno legislativo, la semana pasada, en el que dedica varios insultos a la comunicadora, que son lesivos a su honra y dignidad.

La demanda se refiere a las expresiones de Rodríguez, el pasado 19 de octubre, cuando desde su curul, dijo lo siguiente: “Señor Roberto Brenes, esposo de Mercedes Eleta. Yo lo escuché y encima leí su KnockOut que escribió la colombiana frustrada. Flor, ¿tú tienes una fijación conmigo? ¿Tú estás enamorada de mí? Porque solamente te la pasas 'Zulay, Zulay, Zulay…” ¿Cuál es tu fijación? Que si estaba gorda, que si no estaba gorda, que si me quedaba el vestido. O sea, Flor, sal del closet".

El día antes, el diario La Prensa publicó una entrevista de Mizrachi al economista Roberto Brenes, que se refirió a Rodríguez como “chavista”.

Lo que dijo Rodríguez desde su curul, según la demanda presentada por el abogado Jorge Molina Mendoza, el pasado 23 de octubre, sería violatorio de por lo menos cuatro artículos de la Constitución: los números 17, 159, 160 y 161.

El artículo 17 se refiere a que “las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales, donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley”.

Las expresiones que la diputada dedicó a Mizrachi “comprenden frases lesivas de la honra y dignidad de la demanda, y la honorable diputada tiene como deber constitucional, precisamente, la protección de esta en forma integral, de decir, en su vida, dignidad, honra y bienes”, señaló Molino Mendoza.

En tanto, los artículos 159 y 160 enumeran las funciones (legislativas, administrativas y judiciales) de los diputados. Son casi 30. Ni una guarda relación con lo que hizo la diputada, cuando habló de Mizrachi el pasado 19 de octubre. Los asuntos personales de los ciudadanos no están enmarcados como objeto de debate en la Asamblea. Por tanto, lo actuado por Rodríguez riñe con sus funciones constitucionales.

El abogado Molino Mendoza destaca en la demanda que “el período de incidencia que forma parte de las sesiones ordinarias de la AN, no está previsto para atacar la honra o dignidad de las personas, sino para facilitar la ejecución de las competencias atribuidas a la AN por la Constitución y las leyes correspondientes”.





Con la presentación de la demanda, se busca que el pleno de la Corte revise la constitucionalidad de la actuación de Rodríguez. “No estamos pretendiendo ni exigiendo que la honorable diputada sea conminada ni condenada a cumplir ningún tipo de responsabilidad, sea civil, penal o administrativa”, recalca el escrito presentado.

Ahora corresponderá a la magistrada María Eugenia López Arias decidir sobre la admisión o no de la demanda de inconstitucionalidad.

Rodríguez, al conocer de esta acción judicial, volvió a dedicar varios minutos a Mizrachi en su intervención en el pleno legislativo, este martes 27 de octubre. Esta vez, dijo que la periodista era una “títere” (de Federico Humbert, de Roberto Eisenmann, de Jorge Quijano, de Movin, de Horacio Icaza…), que censuraba opiniones y que respondía a los “intereses económicos”, sin aportar mayor sustento o explicación de alguno de estos señalamientos.

“¿Cuál es tu miedo? ¿Porque te dije que salieras del clóset? Pensaba que tenías piel de cocodrilo… Yo sé que la comunidad LGBT tiene sus derechos, pero los de otras comunidades también tienen derecho”, dijo Rodríguez.

Agregó que recusará al procurador de la Administración, Rigoberto González, para que no tome parte en la demanda de inconstitucionalidad promovida por Mizrachi, porque -según ella- es un hecho “notorio” que el procurador “responde a Movín y a los poderes económicos”.