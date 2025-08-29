Fondos de la descentralización: jueces imputan cargos a dos exrepresentantes en Colón y Coclé

Exclusivo Suscriptores

Jueces de garantías de Coclé, Los Santos y Colón imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de peculado a dos exrepresentantes de corregimientos y tres extesoreros relacionados con el manejo de fondos de la descentralización entregados para programas de interés social.

En la provincia de Colón, el juez de garantías Nelson Quijada Robles ordenó la detención provisional del exrepresentante del Partido Revolucionario Democrático (PRD) del corregimiento de Cristóbal Este, Joel Hernández, y del extesorero Nero Méndez, a quienes les imputó cargos por la presunta comisión del delito de peculado.

A los implicados, la Fiscalía Anticorrupción les atribuye el manejo irregular de fondos por un millón de dólares entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) para realizar programas de interés social en esa circunscripción territorial.

Durante la audiencia de control de solicitudes múltiples, el tribunal legalizó previamente la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos, sustentada por el fiscal Jorge Enrique Troncoso; mientras que la defensa técnica particular de los imputados estuvo a cargo del abogado Joel Brown.

En otra audiencia celebrada en las oficinas judiciales de Las Tablas, provincia de Los Santos, un juez de garantías imputó cargos por la presunta comisión del delito de peculado y ordenó la detención del extesorero de la junta comunal de El Carate de Las Tablas, Euclides González.

En este caso la Fiscalía Anticorrupción atribuye irregularidades en el manejo de $454 mil 184 que fueron entregados por la AND para obras para la comunidad.

Paralelamente, otro juez de garantías de la provincia de Coclé imputó cargos y aplicó la medida cautelar de notificación los días 15 y 30 de cada mes a un exrepresentante y a un extesorero de la junta comunal de Río Hato. A ambos se les vincula con el manejo de $174 mil que formaban parte de recursos entregados por la descentralización para proyectos que se realizarían en ese corregimiento.

El pasado 26 de agosto la Fiscalía Anticorrupción giró órdenes de aprehensión contra ocho exrepresentantes de corregimiento a quienes investiga por la supuesta comisión de delitos de peculado y corrupción.

Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha logrado la imputación de cargos contra 13 exrepresentantes de corregimiento y 12 extesoreros por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización del Programa de Interés Social (PDIS).

El pasado 20 de julio, la Fiscalía Anticorrupción envió a la Dirección de Investigación Judicial un listado de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser ubicados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República arrojó irregularidades en el manejo de los fondos del PDIS.