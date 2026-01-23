Francolini ya tiene una condena y dos acuerdos; ¿puede pedir la sustitución de la pena de prisión?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Riccardo Francolini Arosemena acaba de pactar un acuerdo de pena de 30 meses de prisión y el pago de una multa de $1.9 millones, para no ser enjuiciado en el caso de los sobornos de Odebrecht.

Dado que la pena de prisión no excede los cinco años (60 meses), Francolini podría optar por una pena sustitutiva, como el trabajo comunitario en alguna entidad pública, lo que deberá ser sustentado en una audiencia ante un juez de cumplimiento, conforme está establecido en el artículo 65 del Código Penal. Esto sustitución, de ninguna manera, reemplazaría el pago de la multa.

Como la pena es inferior a 48 meses de prisión, también calificaría para ser sustituida por el pago de días multa.

Pero habría un impedimento.

El Código Penal también dicta que una de las condiciones para optar por el reemplazo de pena es que el sentenciado sea un “delincuente primario”.

Un delincuente primario es aquel que nunca antes ha sido sentenciado; es decir, que no tiene historial criminal.

Francolini ya tiene una condena previa.

En efecto, el 13 de noviembre de 2023, la juez penal Baloisa Marquínez (la misma de la causa Odebrecht) emitió una sentencia condenatoria contra Francolini y seis personas más por el delito de asociación ilícita para blanquear capitales a través de la sociedad Blue Apple.

A Francolini le impuso 60 meses de cárcel y una multa de $470 mil. El 4 de abril de 2024 se conoció que la sentencia de la juez fue confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, aunque ahora hay un recurso de casación pendiente de resolver, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Ese detalle podría ser favorecedor para Francolini, ya que, al estar en casación, la condena no está en firme.

La Prensa consultó sobre la posible sustitución de pena a Aurelio Vásquez, que fue fiscal anticorrupción y llevo la instrucción del expediente de Blue Apple.

“Lo importante es determinar si Francolini tiene antecedentes penales o no y de eso va a depender la posible conmutación de la pena. La otra opción, a pesar de que tenga antecedentes penales, es que puede solicitar al tribunal de cumplimiento la aplicabilidad de un trabajo comunitario. Esas son todas las variables”, explicó Vásquez.

“La fiscal Ruth Morcillo debe estar clara en ese sentido, ya que al llegar un acuerdo se debe precisar si Francolini tiene antecedentes o no, ya que la defensa puede pedir posteriormente esa aplicación de ese beneficio, es decir, el subrogado penal o conmutación de pena”, agregó.

Otro acuerdo...

Al acuerdo en Odebrecht y la condena en Blue Apple hay que sumar otro acuerdo (esta vez de colaboración) en el denominado caso New Business, sobre la compra de acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con fondos públicos. Como parte de este acuerdo, Francolini se convirtió en uno de los testigos de la fiscalía, aunque nunca se presentó personalmente a declarar en el juicio, razón por la que la juez le multó con $100.

Odebrecht, New Business y Blue Apple coinciden en que los tres son por blanqueo de capitales y fueron atendidos por la juez Marquínez.

Por New Business, el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones. Martinelli eludió el ingreso a la cárcel y ahora está en Colombia, como asilado.

Francolini fue banquero y socio de Martinelli, quien en su mandato lo designó presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros.

No se sabe cuánto tiempo tardará la Sala Penal en emitir una decisión sobre la casación en el caso Blue Apple. La ponente es la magistrada Maribel Cornejo.

Lo último que se supo es que en diciembre de 2025, a través de un edicto, la Sala Penal notificó a las partes que había ingresado el recurso y que tenían un plazo para presentar sustentaciones.

La juez Baloisa Marquínez. Foto tomada de organojudicial.gob.pa

Francolini y Odebrecht

La vinculación de Francolini en Odebrecht surge de la declaración de Ramón Carretero Napolitano, quien tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Especial Anticorrupción, aseguró que durante la administración de Martinelli, Francolini se le acercó para solicitarle la recepción de dinero en la cuenta Jiu Shun International Ltd.

Según Carretero, Francolini le aseguró que dichos fondos procedían de negocios que realizaba y que él le indicaría cómo y cuándo le deberían hacer llegar su dinero.

Fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo.

Remarcó que Francolini disponía de los dineros remitidos por Odebrecht a la cuenta bancaria de Jiu Shun

El juicio del caso Odebrecht debe reanudarse este viernes 23 de enero, a las 8:30 a.m. La jornada iniciará con la intervención de la fiscal Morcillo, a quien corresponde presentar sus objeciones (si las tuviera...) a las casi 50 pruebas presentadas por los abogados defensores.

El pasado miércoles, la fiscal solicitó a la juez un receso para analizar los documentos presentados por los defensores, que incluyen la citación de testigos, pruebas periciales y documentales.

Contactada por La Prensa, la abogada Marcela Arauz, defensora de Francolini, dijo que no dará declaraciones al respecto y remitió al Órgano Judicial para obtener cualquier información.