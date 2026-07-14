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    INSEGURIDAD

    Frustran robo a joyería en Clayton y detienen a dos ‘con las manos en la masa’

    Unidades policiales interceptaron a los sospechosos cuando intentaban huir con bolsas llenas de joyas y dinero en efectivo.

    Martha Vanessa Concepción
    Frustran robo a joyería en Clayton y detienen a dos ‘con las manos en la masa’
    Frustran robo a joyería en Clayton. PN

    Un asalto a mano armada perpetrado contra una exclusiva joyería ubicada en una plaza comercial del sector de Clayton, fue frustrado por unidades policiales, que lograron la captura de dos personas presuntamente involucradas en el hecho.

    El informe policial indica que el robo fue neutralizado gracias al aviso oportuno y a la presencia de patrullas en la zona, lo que evitó que el comercio sufriera una pérdida económica considerable.

    Frustran robo a joyería en Clayton y detienen a dos ‘con las manos en la masa’
    Frustran robo a joyería en Clayton. PN

    De acuerdo al reporte, la captura de los dos presuntos delincuentes se produjo en flagrancia, justo cuando intentaban darse a la fuga.

    Los uniformados, que realizaban recorridos preventivos de rutina en las inmediaciones, reaccionaron de forma inmediata al recibir la alerta del asalto en desarrollo.

    Al interceptar a los sospechosos, los agentes lograron asegurar una bolsa que contenía una gran cantidad de prendas de valor, dinero en efectivo y otros artículos electrónicos que se presume, acababan de ser sustraídos del local.

    Frustran robo a joyería en Clayton y detienen a dos ‘con las manos en la masa’
    Frustran robo a joyería en Clayton. PN

    Tanto los detenidos como las evidencias físicas del delito fueron trasladados bajo custodia. Ambos ciudadanos quedaron a órdenes de las autoridades competentes del Ministerio Público para iniciar el proceso de judicialización, donde enfrentarán cargos por el delito contra el patrimonio económico.

    Las autoridades confirmaron que se reforzará la vigilancia en los centros comerciales del área para mitigar este tipo de incidentes criminales.

    Martha Vanessa Concepción

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