Fuerte colisión entre un bus y un vehículo deja 15 heridos cerca del río Mamoní de Chepo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos 15 personas resultaron heridas este jueves 25 de diciembre tras un accidente de tránsito en la vía Panamericana, a la altura del puente sobre el río Mamoní, Chepo, en Panamá este.

El hecho involucró a un bus de la ruta Cañita–Panamá y otro vehículo tipo pick up, lo que provocó la movilización de los organismos de emergencia.

Agentes de la Tercera Brigada Panamá Este realizaron las labores de rescate y atención inicial de los heridos en el lugar del accidente. Posteriormente, los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Las personas afectadas en un accidente en la vía Panamericana, cerca del puente del río Mamoní, fueron trasladadas al Hospital de Chepo por ambulancias de emergencias médicas, tras ser rescatadas por unidades del SAR de la 3.ª Brigada Panamá Este.🇵🇦 pic.twitter.com/IwG7tLOzEq — SENAFRONT PANAMÁ (@senafrontpanama) December 25, 2025

De acuerdo con informes preliminares, ninguno de los lesionados presenta heridas de gravedad; no obstante, las autoridades continúan evaluando la situación.

El tráfico vehicular en la zona se mantiene congestionado, según reportes de usuarios a través de redes sociales.