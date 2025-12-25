Panamá, 25 de diciembre del 2025

    ACCIDENTE EN NAVIDAD

    Fuerte colisión entre un bus y un vehículo deja 15 heridos cerca del río Mamoní de Chepo

    José González Pinilla
    Accidente en cerca del río Mamoní. Tomada de Senafront

    Al menos 15 personas resultaron heridas este jueves 25 de diciembre tras un accidente de tránsito en la vía Panamericana, a la altura del puente sobre el río Mamoní, Chepo, en Panamá este.

    El hecho involucró a un bus de la ruta Cañita–Panamá y otro vehículo tipo pick up, lo que provocó la movilización de los organismos de emergencia.

    Agentes de la Tercera Brigada Panamá Este realizaron las labores de rescate y atención inicial de los heridos en el lugar del accidente. Posteriormente, los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

    De acuerdo con informes preliminares, ninguno de los lesionados presenta heridas de gravedad; no obstante, las autoridades continúan evaluando la situación.

    El tráfico vehicular en la zona se mantiene congestionado, según reportes de usuarios a través de redes sociales.

    Los agentes del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para ayudar en las labores de rescate. Cortesía

