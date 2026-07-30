Panamá, 30 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 30 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Preparación

    Fuerzas armadas de varios países continúan con entrenamiento en Panamá

    Redacción de La Prensa
    Fuerzas armadas de varios países continúan con entrenamiento en Panamá
    Se informó que estas maniobras permiten evaluar la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas comunes. Cortesía

    Como parte del Ejercicio Multinacional Panamax 2026, efectivos de al menos 10 fuerzas armadas de la región continúan en Panamá con entrenamientos militares para poner a prueba la capacidad de respuesta ante una eventual amenaza.

    Los entrenamientos se desarrollan por fases desde el mes de julio y, para la siguiente etapa, han arribado al país integrantes de las fuerzas especiales de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana.

    El Ministerio de Seguridad de Panamá informó que hasta el momento han llegado cerca de 500 efectivos especializados, de un total de 1,700 que participarán en las maniobras.

    Para los próximos días se espera el arribo a Panamá de las delegaciones de Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay.

    El Gobierno panameño informó que los ejercicios Panamax 2026 tienen como objetivo reforzar la coordinación entre fuerzas armadas de distintos países.

    En los ejercicios militares se realizan simulaciones de operaciones navales, terrestres, aéreas y de fuerzas especiales, con un fuerte componente logístico.

    Se destaca que estas maniobras permiten evaluar la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas comunes, así como la protección de infraestructuras críticas de la región.

    En mayo pasado, el Gobierno informó que estas acciones operarán bajo estricta autorización del Estado panameño para garantizar la preservación de la soberanía nacional y el principio de neutralidad de la vía interoceánica.

    Última Hora

    • 21:48 Recuperan $9.9 millones en salarios adeudados para la gente de mar Leer más
    • 21:36 Puerto Armuelles será por primera vez sede de un torneo nacional infantil y juvenil de surf Leer más
    • 21:33 Confirman caso de meningitis en estudiante de 12 años de una escuela en Veraguas Leer más
    • 21:26 Gremios prevén reactivación inmobiliaria con exoneración del ITBI sobre los primeros $120,000 del valor de las viviendas Leer más
    • 21:26 Abejas revelan una clave sobre el origen de la vida en sociedad Leer más
    • 21:16 El Minsa alquilará 43 ambulancias por más de $44.2 millones Leer más
    • 21:09 Fútbol panameño rechaza propuesta de la FIFA para abrir el Mundial a inversión privada Leer más
    • 20:41 Presupuesto de Panamá 2027: ¿de dónde saldrán los $35,111 millones y en qué se gastará el dinero? Leer más
    • 20:36 El Canal baja calado, pero descarta reducir el tránsito de buques por disminución de lluvias Leer más
    • 19:43 Aisha Williams gana la medalla de bronce en el Mundial U-17 de Lucha Leer más