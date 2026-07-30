Fuerzas armadas de varios países continúan con entrenamiento en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Como parte del Ejercicio Multinacional Panamax 2026, efectivos de al menos 10 fuerzas armadas de la región continúan en Panamá con entrenamientos militares para poner a prueba la capacidad de respuesta ante una eventual amenaza.

Los entrenamientos se desarrollan por fases desde el mes de julio y, para la siguiente etapa, han arribado al país integrantes de las fuerzas especiales de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana.

El Ministerio de Seguridad de Panamá informó que hasta el momento han llegado cerca de 500 efectivos especializados, de un total de 1,700 que participarán en las maniobras.

Para los próximos días se espera el arribo a Panamá de las delegaciones de Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay.

El Gobierno panameño informó que los ejercicios Panamax 2026 tienen como objetivo reforzar la coordinación entre fuerzas armadas de distintos países.

En los ejercicios militares se realizan simulaciones de operaciones navales, terrestres, aéreas y de fuerzas especiales, con un fuerte componente logístico.

Se destaca que estas maniobras permiten evaluar la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas comunes, así como la protección de infraestructuras críticas de la región.

En mayo pasado, el Gobierno informó que estas acciones operarán bajo estricta autorización del Estado panameño para garantizar la preservación de la soberanía nacional y el principio de neutralidad de la vía interoceánica.