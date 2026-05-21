Fuerzas de 19 países participarán en ejercicios de seguridad del Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 19 naciones participarán en los ejercicios Panamax, que se desarrollarán en el país entre julio y agosto próximos.

El despliegue incluirá barcos militares, helicópteros y drones, y se llevará a cabo del 6 de julio al 14 de agosto en puntos estratégicos de Panamá y Colón.

Al menos 1,500 miembros de distintas fuerzas estarán en el país de manera presencial. El Comando Sur de los Estados Unidos también participará y brindará apoyo logístico.

El viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza, explicó en conferencia de prensa este jueves 21 de mayo que desde hace varios años —especialmente después de la pandemia— los ejercicios Panamax se realizaban de forma virtual.

Sin embargo, dijo que debido al contexto geopolítico actual y al conflicto en Medio Oriente, se decidió retomar la modalidad presencial con el objetivo de fortalecer la seguridad del Canal de Panamá. La última edición presencial se realizó hace 13 años.

Durante los ejercicios se efectuarán simulacros de asalto, decomisos marítimos, respuestas ante desastres, giras médicas y apoyo a escuelas.

Luis De Gracia, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), indicó que también se desarrollarán ejercicios de ciberseguridad.

Añadió que la mayoría de las personas en Panamá verá principalmente a los participantes durante las giras comunitarias, mientras que los ejercicios aéreos y marítimos serán prácticamente imperceptibles para la población.

Las maniobras iniciarán con el denominado Panamax Alfa, fase que irá incrementando su nivel hasta simular un escenario en el que el Gobierno de Panamá solicita apoyo a la fuerza multinacional, momento en el que intervienen los demás países participantes.

Los ejercicios Panamax se realizan desde hace más de 20 años y buscan preparar a las fuerzas participantes ante posibles amenazas contra el Canal de Panamá.

Entre los países están Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay.