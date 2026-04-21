Panamá, 21 de abril del 2026

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    Fuerzas Especiales están a cargo de la vigilancia de implicado en atentado de avión Alas

    Juan Manuel Díaz
    Fuerzas Especiales están a cargo de la vigilancia de implicado en atentado de avión Alas
    El ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil estará custodiado por miembros de las uerzas Especiales de la Polcía. EFE/ Bienvenido Velasco

    Unidades de las fuerzas especiales de la Policía Nacional son las encargadas de la custodia Ali Zaki Hage Jalil, presunto miembro del grupo terrorista Hizbulá y acusado de participar en un atentado contra un avión de la línea aérea Alas Chiricanas en el que fallecieron 21 personas.

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    El director de la policía, Jaime Fernández, expresó que se ha dispuesto un operativo especial de seguridad para la custodia de Zaki, quien fue extraditado ayer desde Venezuela.

    Fernández detalló que por el perfil del detenido se ha desplegado un esquema especial de seguridad, por lo que se ha asignado un número importante de unidades especializadas para su custodia mientras permanezca en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

    En tanto, se informó que la Fiscalía Superior de Descarga debe indagar en las próximas horas al detenido para informarle de los cargos de homicidio y atentar contra los medios de transportes que pesan en su contra.

    Fuerzas Especiales están a cargo de la vigilancia de implicado en atentado de avión Alas
    Agentes del FBI ofrecieron una recompensa por información sobre el paradero de Ali Hage Zaki Jalil. Tomada de fbi.gov

    Se conoció que Zaki fue detenido en isla Margarita, Venezuela en donde permanecía oculto, pero un trabajo realizado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por su siglas en inglés) fue ubicado y luego se tramitó su extradición.

    El caso inicialmente había sido cerrado, fue reabierto a raíz de una solicitud formulada en agosto de 2019 por la Fiscalía Superior de Descarga de Panamá,

    Por este caso la Fiscalía Superior de Descarga del Ministerio Público mantiene cargos contra Mohmoud Moutan Mohammad, Mahamad Tha Moutan y Gilberto Tomás Yangüez.

    Las investigaciones realizadas revelaron que Mohmoud Moutan Mohammad y Mahamad Tha Moutan intentaron abandonar el país horas después del atentado y que la documentación migratoria que mantenían era falsa.

    Sin embargo, ambos fueron liberados poco después, ya que no se tenían mayores indicios de su participación en el atentado.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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