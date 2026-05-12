Panamá, 12 de mayo del 2026

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    Operativo

    Funcionarios, transportistas y trabajadores portuarios, entre los aprehendidos por contaminación de contenedores

    Henry Cárdenas P.
    Funcionarios, transportistas y trabajadores portuarios, entre los aprehendidos por contaminación de contenedores
    Las diligencias se desarrollaron en diferentes provincias. Tomada de X

    El Ministerio Público informó este martes 12 de mayo que realizó diferentes diligencias para lograr la aprehensión de 16 personas por estar presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

    De forma preliminar, se adelantó que la Fiscalía de Drogas, en coordinación con la Policía Nacional, aprehendió a 11 personas, entre ellas, trabajadores portuarios, funcionarios y transportistas, por su presunta vinculación con el tráfico internacional de drogas mediante contaminación de contenedores.

    El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que las investigaciones por este caso se vienen desarrollando desde 2023, por la contaminación de contenedores en puertos del Atlántico y el Pacífico panameño.

    Uno de los casos de decomisos de droga más recientes reportado por las autoridades se registró ayer, lunes. El Servicio Nacional Aeronaval informó sobre la incautación de 1,738 paquetes de droga en un contenedor, en una terminal portuaria de la provincia de Colón.

    Este año, las autoridades panameñas han decomisado más de 34 toneladas de drogas en diferentes operativos.

    Información en desarrollo…

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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