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    Sesión del Consejo de Gabinete

    Gabinete aprueba créditos por $17.5 millones a la Policía Nacional y al CON-C5

    Getzalette Reyes
    Gabinete aprueba créditos por $17.5 millones a la Policía Nacional y al CON-C5
    Sede del Ministerio de Seguridad Pública. LP/Elysée Fernández

    El Consejo de Gabinete autorizó este martes 7 de julio dos resoluciones que contemplan créditos adicionales por un total de $17,596,372 a favor del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

    Según se informó, con estas decisiones se busca fortalecer la lucha contra el crimen mediante la reactivación de la flota vehicular de la Policía Nacional y la modernización de la infraestructura tecnológica del Centro de Operación Nacional CON-C5.

    A través de la Resolución 71-26, el Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario de $11,723,301 para la Policía Nacional, recursos que −según la información oficial− serán destinados a la reactivación de su flota vehicular.

    Por su parte, la Resolución 72-26 autoriza un crédito adicional por $5,873,071 para incorporar recursos destinados a proyectos, servicios y adquisiciones de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP).

    De acuerdo con el Ejecutivo, estos fondos buscan fortalecer la capacidad operativa, tecnológica y administrativa de la institución.

    Asimismo, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a presentar ambas resoluciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y el correspondiente registro del detalle codificado de ingresos y gastos que permita su ejecución.

    Gabinete aprueba créditos por $17.5 millones a la Policía Nacional y al CON-C5
    Aprueban créditos para seguridad y tecnología policial. LP

    Cifras oficiales revelan que hasta mayo pasado se habían registrado 251 homicidios, 22 más que en el mismo período de 2025, cuando se registraron 229. Según las estadísticas, el 94% de las víctimas fueron hombres y el 6% restante correspondió a mujeres.

    Getzalette Reyes

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