    PROCESO

    Gaby Carrizo llega esposado y custodiado a audiencia de garantías por caso de enriquecimiento injustificado

    Juan Manuel Díaz
    José Gabriel Carrizo llega a la audiencia esposado. LP/Isaac Ortega

    Custodiado por agentes policiales y esposado, el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, fue conducido la tarde de este miércoles 28 de enero a la audiencia de garantías, programada para las 5:00 p.m.

    Carrizo fue aprehendido el martes 27 de enero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

    A su llegada a las salas de audiencia del Primer Distrito Judicial, en Plaza Ágora y vigilado por un fuerte contingente policial, Carrizo dijo ser inocente de los cargos que se le imputan y que espera su caso se ajuste al debido proceso.

    José Gabriel Carrizo fue custodiado por a fuerte contingente policial. LP/Isaac Ortega

    De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que adelanta el caso, el exvicepresidente no habría podido justificar $1.9 millones de su patrimonio.

    En desarrollo…

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


