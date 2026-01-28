Gaby Carrizo llega esposado y custodiado a audiencia de garantías por caso de enriquecimiento injustificado

Custodiado por agentes policiales y esposado, el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, fue conducido la tarde de este miércoles 28 de enero a la audiencia de garantías, programada para las 5:00 p.m.
Carrizo fue aprehendido el martes 27 de enero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
A su llegada a las salas de audiencia del Primer Distrito Judicial, en Plaza Ágora y vigilado por un fuerte contingente policial, Carrizo dijo ser inocente de los cargos que se le imputan y que espera su caso se ajuste al debido proceso.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que adelanta el caso, el exvicepresidente no habría podido justificar $1.9 millones de su patrimonio.
En desarrollo…