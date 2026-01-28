Gaby Carrizo llega esposado y custodiado a audiencia de garantías por caso de enriquecimiento injustificado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Custodiado por agentes policiales y esposado, el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, fue conducido la tarde de este miércoles 28 de enero a la audiencia de garantías, programada para las 5:00 p.m.

Carrizo fue aprehendido el martes 27 de enero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

A su llegada a las salas de audiencia del Primer Distrito Judicial, en Plaza Ágora y vigilado por un fuerte contingente policial, Carrizo dijo ser inocente de los cargos que se le imputan y que espera su caso se ajuste al debido proceso.

José Gabriel Carrizo fue custodiado por a fuerte contingente policial. LP/Isaac Ortega

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que adelanta el caso, el exvicepresidente no habría podido justificar $1.9 millones de su patrimonio.

En desarrollo…