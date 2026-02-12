Panamá, 12 de febrero del 2026

    |
    RESULTADO DE AUDIENCIA

    Gaby Carrizo tendrá que permanecer en su casa; tribunal le niega cambio de medida cautelar

    El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida de detención domiciliaria aplicada al exvicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén.

    Juan Manuel Díaz
    Gaby Carrizo tendrá que permanecer en su casa; tribunal le niega cambio de medida cautelar
    El exvicepresidente José Gabriel Carrizo, a su salida de las oficinas judiciales en Plaza Fortuna. Isaac Ortega

    El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, deberá permanecer en su residencia mientras enfrenta el proceso por presunto enriquecimiento injustificado.

    Exvicepresidente José Gabriel Carrizo llega esposado a la audiencia judicial por enriquecimiento injustificadoEl magistrado Carlos Vásquez actúa como ponente de la advertencia de inconstitucionalidad presentada por Gaby Carrizo

    Así lo decidieron, de manera unánime, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones durante una audiencia celebrada este jueves 12 de febrero.

    Hay que recordar que Carrizo fue aprehendido el pasado 27 de enero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, procedente de Guatemala. Posteriormente, la jueza de garantías Oris Medina le imputó cargos por presunto enriquecimiento injustificado y ordenó como medida cautelar el arresto domiciliario.

    En la audiencia de este jueves, los magistrados José Félix Sánchez, Gustavo De Gracia y Fernando Alonso consideraron que la medida cautelar impuesta por la jueza Medina es proporcional y acorde con la gravedad del delito imputado.

    Gaby Carrizo tendrá que permanecer en su casa; tribunal le niega cambio de medida cautelar
    José Gabriel Carrizo Jaén, a su salida de las oficinas judiciales ubicadas en Plaza Fortuna. LP Isaac Ortega

    Durante la diligencia también se abordó una solicitud de la defensa para que Carrizo pudiera hacer uso de las áreas sociales adyacentes al edificio donde reside, en Costa del Este. Sin embargo, los magistrados señalaron que esa petición no formaba parte de la apelación presentada contra la medida cautelar.

    De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el exvicepresidente no habría podido justificar 1.9 millones de dólares de su patrimonio.

    Según la investigación, Carrizo obtuvo ingresos por 7.1 millones de dólares durante su gestión. No obstante, al concluir su mandato, los bienes declarados superaban los 9 millones de dólares, lo que arroja una diferencia de 1.9 millones.

    Por su parte, Leonardo Paul, abogado defensor de Carrizo, sostuvo que en la audiencia quedó demostrado que en ninguna de las cuentas de su representado se encontró dinero del Estado ni de proveedores estatales. Además, afirmó que no existen reportes de operaciones sospechosas vinculadas a su defendido.

    El exvicepresidente Carrizo (2019-2024) llegó la mañana de este jueves a las oficinas judiciales ubicadas en Plaza Fortuna para enfrentar esta audiencia dentro del proceso que se le sigue por presunto enriquecimiento injustificado. Arribó esposado y bajo custodia de agentes de la Dirección de Investigación Judicial, sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


