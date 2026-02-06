Genaro López pasa de arresto domiciliario a reporte semanal por decisión de juez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un juez de garantías cambió la medida cautelar de depósito domiciliario por reporte periódico los viernes de cada semana al dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, imputado por los delitos de blanqueo de capitales, estafa agravada y falsedad de documentos, en perjuicio de un grupo de trabajadores afiliados a dicha organización sindical que laboraban en el proyecto Red Frog, en la provincia de Bocas del Toro.

Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, la juez Ninoska Montero decidió acceder a la petición presentada por la defensa de López de cambiar la medida de retención domiciliaria por el reporte periódico, mantener el brazalete electrónico y la prohibición de viajar a la provincia de Bocas del Toro, ya que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Según la investigación del Ministerio Público, López, junto a los dirigentes del Suntracs Saúl Méndez (asilado en Bolivia), habrían arrebatado 14 fincas entregadas por la empresa Pillar Construction S.A. a modo de compensación, tras perder un litigio laboral en 2011 por un monto de 7 millones de dólares con un grupo de 400 trabajadores del proyecto Red Frog, entre prestaciones laborales y costas legales.

López fue imputado y detenido preventivamente el 24 de mayo de 2025 por este caso, pero posteriormente el tribunal le concedió una medida de arresto domiciliario por presentar problemas de salud.