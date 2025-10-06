Panamá, 06 de octubre del 2025

    |
    AUDIENCIA

    Genaro López seguirá con brazalete electrónico y arresto domiciliario

    Juan Manuel Díaz
    Genaro López seguirá con brazalete electrónico y arresto domiciliario
    Imagen de archivo que muestra a simpatizantes del Suntracs que respaldan al dirigente sindical Genaro López. LP Isaac Ortega

    El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial mantuvo la medida cautelar de depósito domiciliario al dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, estafa agravada y falsedad de documentos, en perjuicio de un grupo de trabajadores afiliados a dicha organización sindical que laboraban en el proyecto Red Frog, en la provincia de Bocas del Toro.

    +info

    Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales

    Los magistrados Frank Torres, Adrián Hernández y Yanelka Guzmán desestimaron la apelación presentada por el abogado César Ruiloba, defensor de López.

    El Tribunal consideró que la defensa no aportó elementos nuevos que justificaran la variación de la medida cautelar de retención domiciliaria y uso de brazalete electrónico aplicada al dirigente sindical.

    Según el fallo, las medidas impuestas deben mantenerse debido a la gravedad de los delitos imputados y al riesgo de fuga existente.

    Durante la audiencia, la defensa de López argumentó que su cliente mantiene arraigo familiar, no representa un peligro para la comunidad y no existe riesgo de destrucción de pruebas.

    El propio López, quien compareció de forma virtual desde su residencia, reiteró que el proceso en su contra tiene un trasfondo político y señaló que padece problemas de salud que requieren atención médica constante.

    Por su parte, Fernando Bultrón, representante de las víctimas, solicitó al tribunal mantener la medida de retención domiciliaria, recordando que los también imputados Saúl Méndez y Erasmo Cerrud se encuentran ausentes.

    Méndez permanece prófugo de la justicia, mientras que Cerrud está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

