Panamá, 02 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CORTE SUPREMA

    Gisela Agurto y Carlos Villalobos toman posesión como magistrados de la Corte Suprema de Justicia

    Ambos juristas fueron nombrados en septiembre y posteriormente ratificados por la Asamblea Nacional.

    Getzalette Reyes
    Gisela Agurto y Carlos Villalobos toman posesión como magistrados de la Corte Suprema de Justicia
    Carlos Villalobos y Gisela Agurto, nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

    Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén tomaron posesión la mañana de este viernes 2 de enero como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

    +info

    Medallas al cierre de un ciclo: la Corte Suprema de Justicia condecora a Russo y Cedalise antes de su salida

    El acto protocolar se realizó en el Salón Amarillo, en presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien los designó el año pasado.

    Agurto Ayala asumió funciones en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo del magistrado Cecilio Cedalise, mientras que Villalobos Jaén pasó a integrar la Sala Civil, en sustitución de Ángela Russo.

    Cabe recordar que este 2 de enero habrá elección del nuevo presidente de la Corte Suprema.

    Los magistrados Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez se perfilan como favoritos para suceder en la presidencia de la Corte a la magistrada María Eugenia López Arias, quien concluye dos períodos consecutivos al frente de esta corporación.

    [Lea también: El pulso por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia]

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más
    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. Leer más
    • Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro tras presencia de adulto mayor en la vía. Leer más