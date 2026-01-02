Gisela Agurto y Carlos Villalobos toman posesión como magistrados de la Corte Suprema de Justicia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ambos juristas fueron nombrados en septiembre y posteriormente ratificados por la Asamblea Nacional.

Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén tomaron posesión la mañana de este viernes 2 de enero como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El acto protocolar se realizó en el Salón Amarillo, en presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien los designó el año pasado.

Agurto Ayala asumió funciones en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo del magistrado Cecilio Cedalise, mientras que Villalobos Jaén pasó a integrar la Sala Civil, en sustitución de Ángela Russo.

Cabe recordar que este 2 de enero habrá elección del nuevo presidente de la Corte Suprema.

Los magistrados Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez se perfilan como favoritos para suceder en la presidencia de la Corte a la magistrada María Eugenia López Arias, quien concluye dos períodos consecutivos al frente de esta corporación.

