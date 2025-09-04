Panamá, 04 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DILIGENCIAS JUDICIALES

    Golpe a la piratería: incautan más de 4 mil productos falsificados en Panamá

    Getzalette Reyes
    Golpe a la piratería: incautan más de 4 mil productos falsificados en Panamá
    Decomisan 4,103 artículos falsificados en Avenida Central valorados en $184 mil. Foto/Cortesía

    La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, dio a conocer que realizó diligencias judiciales en locales comerciales de la Avenida Central, donde se logró el decomiso de 4,103 artículos presuntamente falsificados, valorados en el mercado en más de 184 mil dólares.

    Según las autoridades, la mercancía estaba siendo exhibida y ofrecida al público para su comercialización, lo que representa una afectación directa a los derechos de propiedad marcaria de las compañías legalmente registradas.

    Golpe a la piratería: incautan más de 4 mil productos falsificados en Panamá
    Siete personas fueron aprehendidas. Foto/Cortesía

    Durante el operativo fueron aprehendidas siete personas, todas de sexo masculino, quienes fueron puestas a disposición de las instancias judiciales competentes por la presunta comisión del delito contra la propiedad intelectual.

    Las autoridades advirtieron que este tipo de operativos continuarán en diferentes puntos de la capital.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción. Leer más
    • Interconexión Panamá-Colombia se acerca a su punto de no retorno. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Canal de Panamá se prepara para medir el apetito del mercado por su plan de inversión. Leer más
    • Director del IMA pide traslado de $13.8 millones para importar arroz de Brasil: ‘No había arroz nacional para las ferias’. Leer más
    • Ampliación del corredor de las playas costará 250 millones de dólares. Leer más