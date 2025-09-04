Golpe a la piratería: incautan más de 4 mil productos falsificados en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, dio a conocer que realizó diligencias judiciales en locales comerciales de la Avenida Central, donde se logró el decomiso de 4,103 artículos presuntamente falsificados, valorados en el mercado en más de 184 mil dólares.

Según las autoridades, la mercancía estaba siendo exhibida y ofrecida al público para su comercialización, lo que representa una afectación directa a los derechos de propiedad marcaria de las compañías legalmente registradas.

Durante el operativo fueron aprehendidas siete personas, todas de sexo masculino, quienes fueron puestas a disposición de las instancias judiciales competentes por la presunta comisión del delito contra la propiedad intelectual.

Las autoridades advirtieron que este tipo de operativos continuarán en diferentes puntos de la capital.