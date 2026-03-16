Golpe a pandilla en Coclé: aprehenden a 19 sospechosos en operación Legado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una operación conjunta del Ministerio Público y la Policía Nacional permitió la captura de 19 presuntos integrantes de una pandilla que operaba en los sectores de Río Hato, Farallón y Penonomé, en la provincia de Coclé, vinculada a delitos de robo y microtráfico.

Las aprehensiones se realizaron la mañana de este lunes durante la denominada operación Legado, desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita en conjunto con agentes policiales.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los aprehendidos formarían parte de un grupo criminal identificado como B#7, que presuntamente mantenía operaciones delictivas en áreas costeras de la provincia.

La ubicación de los sospechosos fue posible tras varias denuncias presentadas por víctimas de estos hechos, lo que permitió a las autoridades iniciar diligencias de seguimiento para identificar y ubicar a los presuntos cabecillas de la organización.

El Ministerio Público informó que los aprehendidos serán presentados este martes ante un juez de garantías para la imputación de cargos por pandillerismo, además de solicitarse la aplicación de las respectivas medidas cautelares.