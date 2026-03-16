Panamá, 16 de marzo del 2026

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    OPERACIÓN EN COCLÉ

    Golpe a pandilla en Coclé: aprehenden a 19 sospechosos en operación Legado

    Juan Manuel Díaz
    Golpe a pandilla en Coclé: aprehenden a 19 sospechosos en operación Legado
    La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita ejecutó la Operación Legado en el distrito de Antón, corregimiento de Río Hato. Foto/Cortesía

    Una operación conjunta del Ministerio Público y la Policía Nacional permitió la captura de 19 presuntos integrantes de una pandilla que operaba en los sectores de Río Hato, Farallón y Penonomé, en la provincia de Coclé, vinculada a delitos de robo y microtráfico.

    Las aprehensiones se realizaron la mañana de este lunes durante la denominada operación Legado, desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita en conjunto con agentes policiales.

    De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los aprehendidos formarían parte de un grupo criminal identificado como B#7, que presuntamente mantenía operaciones delictivas en áreas costeras de la provincia.

    La ubicación de los sospechosos fue posible tras varias denuncias presentadas por víctimas de estos hechos, lo que permitió a las autoridades iniciar diligencias de seguimiento para identificar y ubicar a los presuntos cabecillas de la organización.

    El Ministerio Público informó que los aprehendidos serán presentados este martes ante un juez de garantías para la imputación de cargos por pandillerismo, además de solicitarse la aplicación de las respectivas medidas cautelares.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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