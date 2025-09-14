Golpe al narcotráfico: incautan 1,200 kilos de cocaína en Rodman

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una operación realizada por la Policía Nacional en el Puerto de Rodman logró la ubicación de 1,200 kilos de cocaína que se encontraban dentro de un contenedor que se encontraban en tránsito cuyo destino final era Dinamarca.

El decomiso se logró en horas de la mañana de hoy domingo 14 de septiembre, durante una inspección realizada a un contenedor tras haberse recibido información de inteligencia sobre la posible presencia de estupefacientes en su interior.

Los agentes policiales procedieron a la revisión del contenedor en su interior fueron ubicados una gran cantidad de paquetes que no correspondían con la carga declarada.

Durante la inspección se logró establecer que la carga viajaría de Panamá a Bélgica con destino final puertos de Dinamarca.

Según las autoridades esta es una de las rutas más activas usadas por las redes del narcotráfico para mover droga al mercado europeo, ya que en Bélgica y Dinamarca poseen puertos con un gran movimiento de carga.

El ministro de seguridad, Frank Ábrego anunció la instalación de un equipo de trabajo interinstitucional con la Dirección Nacional de Aduanas, la Autoridad Marítima de Panamá y los estamentos de seguridad para hacer frente al creciente uso de los puertos nacionales para el tráfico de drogas.

Ábrego adelantó que sostendrá reuniones con los encargados de seguridad de los diferentes puertos del país, a fin de establecer una estrategia unificada para enfrentar al crimen organizado.

El funcionario reconoció que la falta de personal especializado en el manejo de los escáneres para la revisión de los contenedores se convierte en un obstáculo que puede permitir la contaminación de contenedores con drogas.

Reveló que se está entrenando a funcionarios de la policía en el manejo de los escáneres para hacer frente a la gran cantidad de contenedores que llegan a los diferentes puertos.