Panamá, 10 de junio del 2026
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    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    ¿Guerra de pandillas? Poca información sobre el homicidio de tres reos en La Joyita

    La fuga registrada en la cárcel La Joyita tuvo su génesis por supuestas disputas entre grupos rivales que conviven dentro del penal.

    Juan Manuel Díaz
    ¿Guerra de pandillas? Poca información sobre el homicidio de tres reos en La Joyita
    Las autoridades investigan la muerte de tres internos durante la fuga en La Joyita. Cortesía

    Nueve días después del motín y la fuga masiva ocurridos en La Joyita, las circunstancias que rodean la muerte de tres privados de libertad siguen sin esclarecerse.

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    Los familiares de Virgilio A. Magallón, Didio Javier Magallón y Benedicto Mendoza aseguran que desconocen quiénes mataron a sus parientes y afirman que todavía no han recibido informes oficiales sobre las causas de sus fallecimientos.

    Los fallecidos, todos residentes en Panamá Oeste, fueron señalados por las autoridades como vinculados a una filial de la pandilla Bagdad que opera en Arraiján.

    Familiares de las víctimas, que pidieron no ser identificados para esta nota, expresaron su frustración por la falta de información oficial. Aseguran que sus familiares presentaban heridas compatibles con disparos de armas de fuego de alto calibre, pero no cuentan con informes de necropsia que certifiquen la causa de la muerte. La información que manejan proviene únicamente de redes sociales y medios de comunicación sobre la recaptura de los prófugos.

    Algunos internos recapturados relatan que se escucharon varias detonaciones dentro de la cárcel y que todos corrieron para salvar sus vidas, sin conocer quiénes realizaron los disparos.

    ¿Guerra de pandillas? Poca información sobre el homicidio de tres reos en La Joyita
    Decomisos en La Joyita. PN:

    Durante una serie de requisas realizadas tras la fuga, las autoridades decomisaron 10 armas de fuego y 82 municiones.

    El Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional mantienen una investigación administrativa para establecer la posible relación de los custodios y agentes de turno con los hechos, aunque hasta ahora solo se ha reemplazado al comisionado Luis García, responsable de la seguridad penitenciaria de La Joyita. No se ha confirmado si existe investigación penal contra el funcionario.

    En cuanto a los privados de libertad, el Ministerio Público ha imputado cargos a 147 recapturados y ha logrado 21 sentencias condenatorias mediante acuerdos de pena, que oscilan entre 36 y 47 meses de prisión.

    Actualmente, las autoridades buscan a 18 prófugos restantes, ofreciendo una recompensa de 1,000 dólares a quienes aporten información sobre su paradero.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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