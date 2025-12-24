Hallan 220 paquetes de droga ocultos en troncos de madera en operativo en Chepo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 220 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron hallados ocultos dentro de troncos de madera de teca durante una operación antidrogas realizada en el sector de Chepo, informó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El decomiso se dio como parte de la operación “Fin de Año Seguro 2025”, cuando funcionarios de la Dirección Antinarcóticos detectaron un vehículo tipo volquete que transportaba madera de teca y que se encontraba en un puesto de control en Bayano.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes notaron una actitud inusual por parte de los ocupantes del vehículo, lo que motivó su traslado a una sede de Senafront para una verificación más detallada.

En Chepo, unidades del SENAFRONT decomisaron 220 paquetes de presunta droga ocultos en tucas de madera de teca.

Durante la diligencia de allanamiento, las autoridades encontraron que cuatro troncos cuadrados de madera habían sido alterados, y en su interior se ocultaban los 220 paquetes de la presunta droga.

Por este hecho, dos personas fueron aprehendidas y puestas a órdenes del Ministerio Público, junto con la sustancia incautada y el vehículo utilizado para su transporte.

Las investigaciones continúan para determinar el origen y destino del cargamento.