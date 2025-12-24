Panamá, 24 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OPERACIÓN FIN DE AÑO

    Hallan 220 paquetes de droga ocultos en troncos de madera en operativo en Chepo

    Getzalette Reyes
    Hallan 220 paquetes de droga ocultos en troncos de madera en operativo en Chepo
    El decomiso se dio como parte de la operación “Fin de Año Seguro 2025”.

    Un total de 220 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron hallados ocultos dentro de troncos de madera de teca durante una operación antidrogas realizada en el sector de Chepo, informó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

    +info

    En tres días, las autoridades decomisan cuatro toneladas de droga con destino a Europa

    El decomiso se dio como parte de la operación “Fin de Año Seguro 2025”, cuando funcionarios de la Dirección Antinarcóticos detectaron un vehículo tipo volquete que transportaba madera de teca y que se encontraba en un puesto de control en Bayano.

    De acuerdo con el reporte oficial, los agentes notaron una actitud inusual por parte de los ocupantes del vehículo, lo que motivó su traslado a una sede de Senafront para una verificación más detallada.

    Durante la diligencia de allanamiento, las autoridades encontraron que cuatro troncos cuadrados de madera habían sido alterados, y en su interior se ocultaban los 220 paquetes de la presunta droga.

    Por este hecho, dos personas fueron aprehendidas y puestas a órdenes del Ministerio Público, junto con la sustancia incautada y el vehículo utilizado para su transporte.

    Las investigaciones continúan para determinar el origen y destino del cargamento.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Venezuela anuncia el zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de las tensiones con Estados Unidos. Leer más
    • Influenza A(H3N2) en Panamá: prevención, síntomas y monitoreo de la variante K. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, pide audiencia de revisión de medidas cautelares. Leer más