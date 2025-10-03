Panamá, 03 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DECOMISO

    Hallan armas de fuego armas, drogas y celulares en operativo dentro de la cárcel Nueva Esperanza

    José González Pinilla
    Armas decomisadas dentro de la cárcel de Colón. Cortesía/Policía Nacional

    Un arsenal completo fue descubierto este jueves en la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia Colón, donde las autoridades decomisaron 13 armas de fuego en un operativo sorpresa realizado en los pabellones 1, 2, 3 y 6 del penal.

    La operación, bautizada Armagedón XL, reveló cómo las estructuras criminales mantienen poder desde prisión.

    Según fuentes oficiales, las armas estaban ocultas y presuntamente se usaban para controlar actividades ilícitas tanto dentro como fuera de la cárcel.

    Pero las armas de fuego fueron solo parte del hallazgo. En las requisas también se encontraron:

    • 192 municiones y 20 proveedores

    • 30 paquetes con presunta cocaína y 30 bolsas con marihuana

    • 165 teléfonos celulares

    • 80 armas blancas tipo platina

    • 17 pesas digitales

    Armas y drogas decomisadas dentro de la cárcel de Colón. Cortesía/Policía Nacional

    El decomiso, de acuerdo a las autoridades, refleja la magnitud del control que ejercen redes criminales desde los penales, donde, pese a las medidas de seguridad, logran ingresar armamento, drogas y equipos de comunicación.

    La Policía Nacional informó que el operativo no solo permitió sacar de circulación este material, sino también obtener información clave sobre los nexos entre privados de libertad y sus cómplices.

    José González Pinilla

    Editor

