Hallan armas de fuego armas, drogas y celulares en operativo dentro de la cárcel Nueva Esperanza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un arsenal completo fue descubierto este jueves en la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia Colón, donde las autoridades decomisaron 13 armas de fuego en un operativo sorpresa realizado en los pabellones 1, 2, 3 y 6 del penal.

La operación, bautizada Armagedón XL, reveló cómo las estructuras criminales mantienen poder desde prisión.

Según fuentes oficiales, las armas estaban ocultas y presuntamente se usaban para controlar actividades ilícitas tanto dentro como fuera de la cárcel.

Pero las armas de fuego fueron solo parte del hallazgo. En las requisas también se encontraron:

192 municiones y 20 proveedores

30 paquetes con presunta cocaína y 30 bolsas con marihuana

165 teléfonos celulares

80 armas blancas tipo platina

17 pesas digitales

El decomiso, de acuerdo a las autoridades, refleja la magnitud del control que ejercen redes criminales desde los penales, donde, pese a las medidas de seguridad, logran ingresar armamento, drogas y equipos de comunicación.

La Policía Nacional informó que el operativo no solo permitió sacar de circulación este material, sino también obtener información clave sobre los nexos entre privados de libertad y sus cómplices.