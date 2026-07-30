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    Operativo en puerto

    Hallan cargamento ilícito en contenedor que salió de Callao y tenía como destino Bélgica

    Getzalette Reyes
    Hallan cargamento ilícito en contenedor que salió de Callao y tenía como destino Bélgica
    Detectan 1,130 paquetes de droga ocultos en contenedor que iba de Perú a Bélgica. Foto/Cortesía

    Un cargamento de 1,130 paquetes de presunta sustancia ilícita fue decomisado por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) durante una operación de inteligencia portuaria que permitió detectar un contenedor procedente de Callao, Perú, con destino final a Amberes, Bélgica.

    El hallazgo se produjo luego de que especialistas de la Sección de Inteligencia Portuaria identificaran el contenedor como una carga de interés mediante labores de perfilamiento, análisis y verificación.

    Durante la inspección física y tecnológica se detectaron irregularidades en los sellos de seguridad, por lo que, en coordinación con la Fiscalía de Drogas, se procedió a la apertura y revisión del contenedor. En su interior fueron encontrados los paquetes de presunta sustancia ilícita.

    Hallan cargamento ilícito en contenedor que salió de Callao y tenía como destino Bélgica
    Detectan 1,130 paquetes de droga ocultos en contenedor que iba de Perú a Bélgica. Foto/Cortesía

    El Senan informó que, con esta incautación, la cifra acumulada de presuntas sustancias ilícitas decomisadas durante el año asciende a 43,632 paquetes, resultado de 75 operaciones desarrolladas como parte de las acciones de vigilancia y seguridad para combatir el tráfico internacional de drogas.

    Getzalette Reyes

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