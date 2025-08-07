Panamá, 07 de agosto del 2025

    ADUANAS

    Hallan miles de cigarrillos de contrabando en vehículo particular

    José González Pinilla
    Cigarrillos.

    Durante un operativo de rutina realizado por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), fue decomisado una importante cantidad de mercancía sin documentación legal en la ciudad de Colón.

    El procedimiento se llevó a cabo en la zona norte, específicamente en el área de calle 13 y Central, donde los funcionarios dieron seguimiento a un vehículo tipo pickup, color negro, que levantó sospechas a los funcionarios al desplazarse por la zona.

    Los inspectores detuvieron el vehículo para realizar una revisión. Durante la inspección se encontraron 40 mil cigarrillos de distintas marcas, 1,500 cigarros PHILLIES BLUNT y un aire acondicionado, todos sin la documentación respectiva.

    Mercancía decomisada. Cortesía/Aduanas

    Tras el hallazgo, el conductor del vehículo, junto con la mercancía y el automóvil, fue trasladado a la sede de la Dirección para continuar con los trámites correspondientes y determinar las responsabilidades del caso.

    José González Pinilla

    Editor


