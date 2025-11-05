Panamá, 05 de noviembre del 2025

    Sucesos

    Hallan sin vida a Esteban De León Osorio, joven reportado como desaparecido desde el 31 de octubre

    Juan Manuel Díaz
    La Policía Nacional confirmó que el cuerpo encontrado en el sector de Las Paredes en La 24 de diciembre es el de Esteban de León.

    La Policía Nacional confirmó este miércoles 5 de noviembre que el cuerpo hallado en el sector 3 de Las Paredes, en el corregimiento de la 24 de Diciembre, corresponde a Esteban De León Osorio, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 31 de octubre.

    Director de la Policía dijo que hay cinco personas identificadas relacionadas con la desaparición de un joven en Tocumen

    El hallazgo se produjo en un área ubicada detrás de una iglesia católica, hasta donde acudieron unidades de la Policía y personal del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

    El cuerpo se encontró en las inmediaciones de una iglesia forrado con unas sábanas y plásticos. Al lugar se apersonaron algunos familiares del desaparecido, quienes lo identificaron por la ropa que llevaba y algunos rasgos físicos.

    Durante las investigaciones previas, el 2 de noviembre, las autoridades encontraron el vehículo de De León completamente calcinado en el área de Malengue, corregimiento de Pacora.

    El hallazgo se produjo en un área ubicada detrás de una iglesia católica, hasta donde acudieron unidades de la Policía y personal del Ministerio Público.

    La Fiscalía y los equipos forenses mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y dar con los responsables del hecho.

    El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dijo que se han identificado a cinco personas que podrían estar presuntamente involucradas en este caso.

