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    Ministerio Público

    Hallan sin vida a exsubdirector del Ifarhu y representante de Barrio Colón

    Funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial y de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio iniciaron las investigaciones.

    Juan Manuel Díaz
    Hallan sin vida a exsubdirector del Ifarhu y representante de Barrio Colón
    Héctor Sambrano (Izq.) fue la mano derecha del exdirector de la entidad, Bernardo Meneses (2019-2024). Archivo

    El exsubdirector Ifarhu y actual representante del corregimiento de Barrio Colón, distrito de La Chorrera, (Panamá Oeste), Héctor Sambrano, fue encontrado sin vida este viernes en un apartamento del edificio Vista Park Tower en Carrasquilla, corregimiento de San Francisco.

    Funcionarios de la Dirección de Investigación Judicual (DIJ) y de la Fiscalia Metropolitana de Homicidio y Femicidio se apersonaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones y determinar las causas de la muerte.

    Cabe recordar que Sambrano fue la mano derecha del exdirector de la entidad, Bernardo Meneses (2019-2024) y era parte de una investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción por presunto peculado en el manejo de los auxilios económicos entregados por esa entidad.

    El 20 de spetiembre de 2025 el juez de garantías Francisco Carpintero imputó cargos y aplicó la medida cautelar de notificación periódica a Sambrano dentro de la investigación por los auxilios económicos.

    Al lugar de los hechos se apersonaron familiares y amigos de Sambrano, quienes buscaban información sobre lo ocurrido.

    Información en desarrollo

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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