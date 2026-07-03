Hallan sin vida a exsubdirector del Ifarhu y representante de Barrio Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial y de la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio iniciaron las investigaciones.

El exsubdirector Ifarhu y actual representante del corregimiento de Barrio Colón, distrito de La Chorrera, (Panamá Oeste), Héctor Sambrano, fue encontrado sin vida este viernes en un apartamento del edificio Vista Park Tower en Carrasquilla, corregimiento de San Francisco.

Funcionarios de la Dirección de Investigación Judicual (DIJ) y de la Fiscalia Metropolitana de Homicidio y Femicidio se apersonaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones y determinar las causas de la muerte.

El Ministerio Público, junto a agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), realiza las diligencias e investigaciones para esclarecer este hecho.



Video: Juan Manuel Díazhttps://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/lgx2GWYQfi — La Prensa Panamá (@prensacom) July 3, 2026

Cabe recordar que Sambrano fue la mano derecha del exdirector de la entidad, Bernardo Meneses (2019-2024) y era parte de una investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción por presunto peculado en el manejo de los auxilios económicos entregados por esa entidad.

El 20 de spetiembre de 2025 el juez de garantías Francisco Carpintero imputó cargos y aplicó la medida cautelar de notificación periódica a Sambrano dentro de la investigación por los auxilios económicos.

El exsubdirector Ifarhu y representante del corregimiento de Barrio Colón (distrito de La Chorrera) Héctor Sambrano, fue encontrado sin vida este viernes en un apartamento en Carrasquilla.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/TwJCz3psG7 — La Prensa Panamá (@prensacom) July 3, 2026

Al lugar de los hechos se apersonaron familiares y amigos de Sambrano, quienes buscaban información sobre lo ocurrido.

Información en desarrollo