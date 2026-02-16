Hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido en el balneario Charco Lajas, en Gualaca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido fue localizado la mañana de este lunes 16 de febrero en el balneario Charco Lajas, en el distrito de Gualaca, provincia de Chiriquí.

El reporte inicial de la desaparición se recibió el domingo 15 de febrero de 2026, a las 3:55 p.m., cuando un testigo alertó que un hombre de aproximadamente 45 años ingresó al agua y no volvió a salir a la superficie.

Las labores de búsqueda fueron reanudadas este lunes a las 7:00 a.m., con la participación de buzos especializados, drones subacuáticos, personal paramédico y voluntarios, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Balneario Charco Lajas: ubican cuerpo de hombre tras intensa búsqueda en Gualaca. Cortesía/Cuerpo de Bomberos de Panamá

El hallazgo se produjo a las 11:30 a.m., mientras que la extracción del cuerpo culminó a las 11:50 a.m. Las autoridades dieron por finalizadas las labores a las 2:00 p.m. Lamentablemente, la víctima fue encontrada sin signos vitales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución en balnearios y a respetar las recomendaciones de los organismos de seguridad para prevenir tragedias.

🚨 #Chiriquí | Bomberos de Panamá localizan cuerpo sin vida en Charco Lajas, Gualaca. Operativo EXBURE y Fuerza de Tarea Conjunta concluye con seguridad. pic.twitter.com/vZ5aiDWZkZ — Bomberos De Panamá (@BCBRP) February 16, 2026

Operativo Guardianes: 390 emergencias atendidas a nivel nacional

En el marco del Operativo Guardianes 2026, el Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que del 13 al 16 de febrero de 2026, con corte a las 5:00 p.m., se atendieron 390 emergencias en todo el país.

El reporte detalla que las atenciones incluyeron incidentes por incendios, accidentes, asistencia prehospitalaria y labores de inspección, como parte del despliegue preventivo y de respuesta desarrollado durante las festividades del carnaval.